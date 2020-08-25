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第五代返鄉傳承　桃園大溪「游記百年油飯」老店新開張

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▲大溪「游記百年油飯」老店新開張。（圖／廖帝權提供）

▲大溪「游記百年油飯」老店新開張。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪老街有一家「游記百年油飯」，其傳統油飯的香氣，因有家的味道，深受歡迎，3年前卻在老顧客不捨聲中，第四代經營者游志成宣布歇業，現因第五代兒女相繼辭去高薪工作，回鄉籌備復業工作近一年時間，25日於農曆七夕情人節重新開幕，期持續傳承百年油飯的好滋味！▲大溪「游記百年油飯」老店新開張。（圖／廖帝權提供）

▲大溪「游記百年油飯」第四、第五代。（圖／游記提供）

「游記百年油飯」經營者游志成說，3年前因要照顧年邁的雙親，以及兒女游世元、游婉玲當初都有一份高薪安定工作，且表達無傳承意願下，他和妻子決定劃下熄燈號。近年來，雙親接續逝世，遠在新竹及嘉義工作的一對兒女，不捨獨留在大溪家中的父母，改變初衷，兄妹相約攜手返鄉傳承手藝，並自2019年後半年開始籌備店面裝修事宜。▲大溪「游記百年油飯」老店新開張。（圖／廖帝權提供）

▲▼桃園大溪「游記百年油飯」老店新開張。（圖／游記提供）▲大溪「游記百年油飯」老店新開張。（圖／廖帝權提供）

游志成的女兒游婉玲說，哥哥找她回鄉傳承油飯的家業，她徵詢同事的看法，多半鼓勵認同。同事們認為：「傳承家業、陪伴父母，是責任更是幸福！」，不過，游妹妹坦言，老店新開張，籌備和重新裝潢整修期間，因和父母想法不同，難免發生爭執，經由溝通、相互磨合後，讓她近一年來，對父親有更多的支持與了解。▲大溪「游記百年油飯」老店新開張。（圖／廖帝權提供）

游婉玲說，過去父母承接家中油飯生意時，媽媽和父親分別負責內、外場，現今她和哥哥都有共識，兩人都需負責內、外場，以分擔父母的更多工作。重新開張的「游記百年油飯」，除堅持嚴選好食材及傳統手工製作，游世元、游婉玲兄妹倆對 LOGO 有了新的詮釋，主要以過去第三代葉素阿嬤，製作油飯的身影，及第四代一同感念過往葉素阿嬤，一輩子的勤奮工作換取一家溫飽的精神為意象，傳送游家百年的愛與勤勞精神。

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