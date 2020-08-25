七夕參拜月老全攻略　「結緣茶別吹、傘不進廟？」破解迷思

圖文／鏡週刊

今天是一年一度農曆七月七日七夕情人節，說到與感情有關的神明，一定馬上聯想到月老星君，不少人祈求月老加持，保佑早日覓得良緣。香火鼎盛的台北霞海城隍廟破解迷思，就指出「平安茶可以吹、雨傘可以帶」。本刊也整理一些參拜小撇步，提供讀者參考，願天下有情人終成眷屬。

拜月老要準備什麼？

祭拜時說明自己姓名、住址、出生年月日。若無交往對象，請說明自己希望的對象條件，可帶紅棗（早日找到好對象）、枸杞（顧好咱自己）等甜食參拜；若有交往對象，可帶鮮花參拜代表著開花結果，祈求城隍爺與月老公幫忙這段感情能夠平穩與開花結果，請神明保佑你們早日結婚生子，結婚後再準備喜糖還願；已經結婚的夫妻則推薦湯圓等圓形物，象徵婚姻圓滿。

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非單身者不能拜月老？

月老星君專門幫凡人牽姻緣，民間傳說非單身的人最好不要拜月老，若雙方有心要一起走到最後，到月老星君前發願，絕對能獲得神明祝福。

到哪參拜？禁忌迷思破解

一般隨時都可拜，但祈求月下老人最佳時刻為：西洋情人節、元宵節、七夕、月老生日農曆八月十五。為了表示對神明的尊敬，進入廟宇的穿著須端莊，拿紅線要經過月老同意；至於參拜的禁忌「別吹結緣茶」擔心把緣分「吹了」、「雨傘不進廟」因為諧音「散」。台北霞海城隍廟就破解迷思表示，現在與時俱進，「平安茶可以吹、雨傘可以帶」。

台北市區的3間知名月老廟分別是萬華龍山寺、大稻埕台北霞海城隍廟，而文山區的指南宮也是其中一間，過去有「情侶同去必分手」的說法，不過有一說認為呂仙公之所以會拆散情侶，是因為他們本來就不適合在一起，幫助斬斷爛桃花。

新北市則有4間月老廟，分別是位於板橋的慈惠宮、三重的先嗇宮、蘆洲的湧蓮寺、淡水的福佑宮；中部地區在台中有樂成宮、彰化的鹿港天后宮、南投日月潭龍鳳宮；南部地區在台南有大天后宮、鹿耳門聖母廟、祀典武廟、大觀音亭祀典興濟宮、重慶寺；高雄則是關帝廟。

女性神明護佑展慈悲

台灣祭祀月老的廟其實不算多，這時可以請女性神明護佑。台灣民間信仰中的女性神明都有著慈悲形象，對於男女感情以及夫妻間的溝通，自然也屬於女性神明的業務。若居住地附近沒有月老星君，就請媽祖、觀音媽護佑。



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