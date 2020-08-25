萬年獨董掰掰！金管會啟動公司治理3.0　上市櫃公司半數獨董任期禁逾9年

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為持續深化台灣公司治理，提升企業永續發展，並營造健全永續發展（ESG）生態體系，金管會今（25）日從2021年起推動為期3年的「公司治理3.0-永續發展藍圖」，其中要求從2024年起上市櫃公司半數獨董任期不得超過3屆（9年），但會依該屆董事任期屆滿，將給予3年緩衝期，最晚2027年6月須全面改選。

金管會主委黃天牧表示，從公司治理藍圖1到公司治理藍圖3，他的感受是「有做就會有改變」，2012年亞洲公司治理協會（ACGA）將台灣評為第6名，因此在公司治理還有努力空間，希望能藉此提高國際間地位，首先是「公司治理是沒有終點線競賽」，因此要再接再厲、追求卓越，其次為透過這次發展公司治理藍圖3.0，展現企圖心與決心。

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金管會推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，以5大主軸為拉開序幕，首先是強化董事會運作及董事職能方面，將要求初次申請股票上市櫃公司、實收資本額達100億元以上及金融保險業的上市櫃公司自2024年起設置獨立董事席次，不得少於董事席次的3分之1。

舉例來說，一家公司董事席次有9席，獨董至少要3席。金管會證期局長張振山表示，現行資本額超過100億元的上市櫃公司共121家，而獨董少於3分之1則有66家，其中25家為金融保險業，其餘41家則為其他產業，最晚須在2024年設立完成。

金管會也要求半數以上獨立董事連續任期不得逾3屆，但會給予3年緩衝期，也就是最晚2027年起適用；另據證期局統計，目前有273家上市櫃公司有至少2席獨董任期都超過9年，但金融保險業目前都符合法規。

第二為強化資訊接露，金管會將要求實收資本額達20億元的上市櫃公司自2023年起應編製並申報永續報告書，目前已有88家自行接露，未來應會增加184家接露；第四為企業自發性落實治理及永續發展，將規劃建置永續板，推動可持續發展債券、社會責任債券及綠色債券等永續發展相關商品。

第五為強化利害關係人溝通，金管會將研議強化自辦股務公司股務作業的中立性，及提升電子投票結果的資訊透明度，要求從2021年、2022年起上市櫃公司每日召開股東常會家數上限分別調降為90家及80家，以保障股東參與股東會的權益。