扶植台灣私募股權與併購　龔明鑫：國發會願當主管機關

▲國發會主委龔明鑫。（圖／記者徐斌慎攝）

記者吳靜君／台北報導

國發會主委龔明鑫任職之後，才發現國內的私募股權並無主管機關，基於對私募股權發展與併購推動，龔明鑫今（25）日表示，為了推動產業創新，發展新技術與產能擴展，併購也是重要手段，將祭出更多對企業併購友善措施，並說，願意但任私募股權的「主管機關」。

龔明鑫參加安永聯合會計師事務所舉辦「2020國際投資論壇」，致詞時表示受到新冠肺炎（COVID-19）疫情，出口與消費行為都受到影響，投資方面相較能夠「操之在我」成支撐台灣經濟動能。

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龔明鑫指出，台灣上半年經濟成長率能夠維持0.7%，主要是因為投資並未中斷，前六月固定投資成長率超過4個百分點，減緩了出口所帶來的衝擊。

龔明鑫表示，投資台灣三大方案累計投資金額已經超過兆元、財政部的境外資金專法也吸引2000億元的資金流，之中有一訂比重投入實質投資，加上政府通動公共建設與前瞻建設合計達到5000億元，支撐台灣經濟引擎。

在私募與併購方面，龔明鑫表示，政府全力支持發展，也將祭出更多對企業併購友善措施、法規鬆綁以及產業創新轉型新技術，但是龔明鑫擔任國發會主委後才發現，私募股權目前仍找不到主管機關，如果有需求的話，由國發會擔任沒有問題。