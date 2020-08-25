疫情將牽動金融科技商機　台灣受惠政策開放可望大幅成長

▲金融科技創新園區。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

去（2019）年全球金融科技（FinTech）投資金額1357億美元，創下歷年次高紀錄；KPMG安侯建業今（25）日指出，今年受到新冠肺炎（COVID-19）刺激，有望帶動金融科技投資額。

根據KPMG調查，全球金融科技投資額自2014年的512億美元，逐年增加1410億美元史上新高水準，2019年受到中美貿易戰影響，投資金融科技為1357億美元，但是歷年次高。

請繼續往下閱讀...

受到全球新冠肺炎影響，企業加速數位轉型導入遠端技術與科技應用，KPMG安侯建業指出，大型企業趁勢併購及投資，市場留強汰弱，加上2020年全球開放銀行的興起、AI與5G等技術發展，都對金融科技發展有利；另一方面，民眾保持社交距離及減少外出，也增加使用行動支付、網路銀行等數位服務頻率提高，消費者意願提升。

而亞太地區金融科技投資額為45億美元，逐年成長到2018年的312億美元，但是同樣因為中美貿易戰的因素，去年僅剩129億美元。至於台灣，KPMG表示我國消費者受到疫情因素使用行動支付比例明顯上升，加上台灣開放三家純網銀、API開放以及個資保護、證券行代幣（STO）等利多，未來台灣金融科技商機有望大幅成長。