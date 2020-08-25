　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

疫情將牽動金融科技商機　台灣受惠政策開放可望大幅成長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金融科技創新園區,金融科技,Fintech。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金融科技創新園區。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

去（2019）年全球金融科技（FinTech）投資金額1357億美元，創下歷年次高紀錄；KPMG安侯建業今（25）日指出，今年受到新冠肺炎（COVID-19）刺激，有望帶動金融科技投資額。

根據KPMG調查，全球金融科技投資額自2014年的512億美元，逐年增加1410億美元史上新高水準，2019年受到中美貿易戰影響，投資金融科技為1357億美元，但是歷年次高。

請繼續往下閱讀...

受到全球新冠肺炎影響，企業加速數位轉型導入遠端技術與科技應用，KPMG安侯建業指出，大型企業趁勢併購及投資，市場留強汰弱，加上2020年全球開放銀行的興起、AI與5G等技術發展，都對金融科技發展有利；另一方面，民眾保持社交距離及減少外出，也增加使用行動支付、網路銀行等數位服務頻率提高，消費者意願提升。

而亞太地區金融科技投資額為45億美元，逐年成長到2018年的312億美元，但是同樣因為中美貿易戰的因素，去年僅剩129億美元。至於台灣，KPMG表示我國消費者受到疫情因素使用行動支付比例明顯上升，加上台灣開放三家純網銀、API開放以及個資保護、證券行代幣（STO）等利多，未來台灣金融科技商機有望大幅成長。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
淘寶台灣剛GG...輪到蝦皮？　投審會給解答
激戰13歲小女友不夠！水電工偷吃她同學...搞大肚子逼墮胎
每年電費破萬元！「忍痛砸20萬」全換變頻　她一收帳單驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨　從籌碼面跟對主力

疫情將牽動金融科技商機　台灣受惠政策開放可望大幅成長

淘寶台灣剛GG！蝦皮「陸資持股」比例曝光　投審會回應了

淘寶台灣被判定陸資「蝦皮也被點名」 經濟部：陸資低於三成

你想不到的人都在做菜！　特力屋：健身、IG讓潮流男女也下廚

國壽投資印尼銀行踩雷！拿主導權才願增資　李長庚：我們會加倍賺回

台積電技術論壇「3大焦點曝光」：N12e、3DFabric系統　先進技術持續保持領導地位

康全電訊9月底掛牌上櫃　董座任冠生：歐美接單可望再創營運高峰

大三生3個月賺20萬！用4萬本金「操作台股」　網提醒：新手別暈

艾姆勒明日以每股50元掛牌上市　申購中籤率1.21%

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨　從籌碼面跟對主力

疫情將牽動金融科技商機　台灣受惠政策開放可望大幅成長

淘寶台灣剛GG！蝦皮「陸資持股」比例曝光　投審會回應了

淘寶台灣被判定陸資「蝦皮也被點名」 經濟部：陸資低於三成

你想不到的人都在做菜！　特力屋：健身、IG讓潮流男女也下廚

國壽投資印尼銀行踩雷！拿主導權才願增資　李長庚：我們會加倍賺回

台積電技術論壇「3大焦點曝光」：N12e、3DFabric系統　先進技術持續保持領導地位

康全電訊9月底掛牌上櫃　董座任冠生：歐美接單可望再創營運高峰

大三生3個月賺20萬！用4萬本金「操作台股」　網提醒：新手別暈

艾姆勒明日以每股50元掛牌上市　申購中籤率1.21%

影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨　從籌碼面跟對主力

南韓國防部長證實　金與正已經掌握「核心權力」機關

史上最美汽車歡慶60歲！Jaguar「E-Type復刻版」開放預訂

南港21樓東明社宅「鬼電梯」竟卡60樓修不好…　住戶抖：關在家裡吃泡麵

中職／兄弟休息室貼激勵紙條　大家都在猜「以烈」是誰

敷面膜刺痛發癢代表太缺水？皮膚科醫師破解網路3大保養謠言

《Produce 101》導師Cheetah長髮＋淡妝根本變個人　韓網被美貌驚呆：是女偶像吧！？

導演認定她當女主！　李霈瑜「看壁虎大叫」NG 39次…壓力大到夢遊

甜美女警一腳「壁咚」霸氣告白！萬人讚爆跪求主角IG　警局真的給了

敗選唯一可能　川普指控：民主黨操縱選舉！　

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

財經熱門新聞

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

夫妻38歲「存款沒有一桶金」釣出15年資深股民

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

工總籲紓困3.0加速通過！今發表「2020白皮書」　警告有失業倒閉潮

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

華航單日載客量只有去年3%至4%　客運到明年第二季都不樂觀

台積電證實2奈米製程落腳新竹

畢業就考銀行行員好嗎？網曝2好3壞

23歲女客服年薪96萬！年終領9.5月

大三生3個月賺20萬！用4萬本金「操作台股」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

蕾菈被控「買IG粉絲」凌晨親揭真相

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面