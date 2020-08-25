淘寶台灣被判定陸資「蝦皮也被點名」 經濟部：陸資低於三成

蝦皮購物。（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物。（圖／蝦皮購物提供）

記者林淑慧/台北報導

蔡政府連續對愛奇藝、淘寶台灣出手，各界關注蝦皮會不會成為下一個因陸資挨罰的目標，經濟部官員回應表示，過去蝦皮曾被檢舉有陸資背景，台灣蝦皮經審查出具會計師報告，證明股權已移轉星籍創辦人，台灣蝦皮陸資持股已低於三成。

根據陸資來台許可辦法規定，陸資若是以第三地公司來台投資，其中陸資持股超過三成、或對第三地公司具有實際控制能力，就應以陸資身分向投審會申報登記，否則仍算是違法。

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過去曾有國內律師告發，知名購物網站蝦皮具有陸資身分，並且未按時以陸資身分申報和接受審查，經濟部投審會於2017年啟動調查，當時檢視蝦皮股權狀況，已撇清陸資疑雲。

官員進一步解釋，根據經濟部商業司的公司登記資訊，與蝦皮網相關的三家公司，包括樂購蝦皮、台灣競舞及愛貝都屬於內資公司，並非登記為外商。蝦皮母公司新加坡Sea集團最大股東為香港騰訊，持股逾三成，而香港騰訊又有六成中資持股，但依據現行規定，在稀釋股權後，蝦皮購物的陸資成分僅兩成多，不到被判為陸資的門檻。

針對目前經濟部投審會預告修正新陸資股權認定門檻，對於陸資將採分層、從嚴認定，官員表示，台灣蝦皮已通過審查，除非台灣蝦皮又申請增資，才會被重新審查，不然修法後的新門檻是「不溯及既往」。