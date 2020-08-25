國壽投資印尼銀行踩雷！拿主導權才願增資　李長庚：我們會加倍賺回

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控（2882）今（25）日舉行法說會，法人聚焦國泰人壽轉投資印尼Mayapada銀行股權增資案，國泰金總經理李長庚對此表示，目前積極參與體質改善計畫，也與當地主管機關洽商，至於是否增資，須在取得銀行控制主導權的前提下，才願意增資，主要是為了有利於公司治理，及對於未來授信品質的控管。

國泰金今天召開法說會，由總經理李長庚親自主持，面對法人關注國泰人壽轉投資持股約37.33%的印尼Mayapada銀行授信踩雷，採用權益法一次認列140億元損失，後續是否會股權增資？

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李長庚在會上表示，「集團認列這樣的損失心很痛」，但大型金融機構海外布局如同海外留學，總是要繳一點學費，難免學費會比較貴，但從該案件也開始內部檢視投資、管理流程，都會進行改進，會更慎重評估每個環節。

不過，李長庚也說，不會因此放慢投資海外腳步，以印尼投資案來說，期待有機會像日劇《半澤直樹》所說，「我們會加倍賺回」之前的損失，但這其中仍得取決於法規突破，一旦確定後會對外公告。

李長庚指出，目前積極參與該行的體質改善計畫，至於是否會增資則尚未定案，主要是印尼政府對外商投資當地銀行設有持股40%的法定上限，但強調一定要取得控制主導權，也就是取得51%股權，才能控制資產、授信品質，有利於公司治理與經營管理，「否則我們不會參與」。

李長庚強調，印尼投資案認列損失對短期獲利會有影響，但到目前為止，各項討論都在積極討中，希望與印尼相關單位協調出一個好方案，但涉及法規問題，一定會走合法路線，取得雙方主管機關核可後才會開始進行增資動作，一定會盡最大努力把損失賺回來。

國泰金控也公布，2020年上半年稅後淨利達327億元，較去年同期減少4%，每股盈餘2.18元，另受惠於金融市場回溫，帳面價值達7,872億元，一舉創下歷史新高，每股淨值為51.9元，其中國泰人壽也因上半年調整股票水位，現金股利年減8成，不過帳面價值攀上6,179億元、金融資產未實現損益餘額達1,209億元，雙雙改寫歷史新高水準。