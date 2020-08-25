聚會、血拚「荷包仍滿」！專家曝「不吃土理財術」　2張圖弄懂人生與投資

▲將資產分為四部分，能讓現金運用更保險、穩健。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／水湄物語

資產配置法，來自標準普爾（Standard & Poor’s）家庭資產象限圖，標準普爾是全球最具影響力的信用評級機構，曾研究全球十萬個資產穩定增長的家庭，分析、總結他們的家庭理財方式，從而得到標準普爾家庭資產象限圖（見圖2-8）。因此，標準普爾家庭資產象限圖被公認為最合理、穩健的家庭資產分配方式。

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▲將資產分成四象限。（圖／大是文化提供）

從圖中可以看出，標準普爾家庭資產象限圖的四個部分，是把一個家庭（或個人）的全部資產分配到四個帳戶（象限），分為要命的錢（10%）、保命的錢（20%）、生錢的錢（30%）和保本的錢（40%）。

這四個帳戶的作用各不相同，所以投資管道也有所差異，為確保資產長期、持續、穩定的增長。那麼，把該方法延伸到我們生活中可支配的時間規畫上（注意是可支配，每晚八小時的必要睡眠時間已經剔除）該如何使用呢？

我們先來了解每個帳戶的作用。

第一象限：日常消費vs.日常生活（10%）

首先，短期消費帳戶是一個家庭用於日常消費的錢，一般占資產的10%，是三到六個月的生活費。這些錢主要用於家庭的基本生活消費開支，如食衣住行等，所以又稱為「要命的錢」。

延伸到生活的時間規畫中，這部分配置就相當於我們的日常生活所必需的時間，如一日三餐、休息以恢復體力的時間。這是避免不了的，大約占我們可支配時間的10%。

▲家庭基本生活開銷都是要命的錢。（圖／翻攝自pixabay）

第二象限：保障帳戶vs.槓桿投入（20%）

第二個象限是保障帳戶，是用來規畫「保命的錢」。保障帳戶專門用於解決突發情況下的大筆開支，以保障家庭在遭遇意外事故、疾病時，有足夠的錢來應對突發狀況。

一般情況下，保障帳戶的金額約占家庭總資產的20%。同時，這個帳戶又叫「槓桿」帳戶，如同物理學裡的槓杆一樣，以小博大，用最小的力撬動最重的物體。一個家庭只要有了20%的保命的錢（可以是保險投資，也可以是其他相關保障資金），一旦遇到意外突發事件，就能發揮巨大的作用。

那麼延伸到生活中，什麼事情相當於保命的事，一定需要我們留下這20%的時間呢？在我看來，是那些平時不用占太多時間，但關鍵時刻又能發揮大作用的事情。例如，對於大學生來說，幾乎每個人都希望讀完大學後能順利畢業，拿到畢業證書；那麼平時和畢業相關的必要活動就一定要做，如參加期中考試、透過英語檢定、完成畢業論文等，這都是相當於保命的投入。

而對於職場人士，按時上班、定期做工作總結彙報、完成自己的工作任務，就是屬於保命的事。雖然看似瑣碎，但必須做到，因為這是一個企業標準化流程下的必要環節。如果不做，可能會影響公司的正常運轉，更會影響個人的職場發展。

▲即使工作厭世，也要努力存保命的錢。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

第三象限：投資收益帳戶vs.自我投資（30%）

第三象限是投資收益帳戶，即用「錢生錢」的帳戶，一般占比為30%。這個帳戶裡的錢主要用於投入收益相對較高，但也有風險的投資，如股票、基金、房地產等。當然這筆錢需要運用經驗和知識去判斷，也有虧損的可能，所以一般控制在30%。這樣既可能帶來高收益，同時即便虧損了，也不會造成致命的打擊。

在時間規畫中，自我投資就屬於第三象限。自我投資正是為十年後，乃至更遙遠的自己，做出的大膽嘗試。年輕時，你可以做許多嘗試，結果不一定能百分之百成功，但即使失敗，也不會對生活造成致命影響。例如我認識的很多自媒體創業者，都是一開始在工作之餘開個公眾號寫稿子，然後讀者越來越多，最後辭職成為內容創業者，年收入翻了超過十倍。但前提是，這些是在不影響你現有生活基礎上的嘗試。

如果沒有固定的收入，卻把全部人生賭在這一件事上，就和傾注全部家當，購買高風險投資品的投機者沒有區別，萬一失策，損失會非常慘重。

▲如果沒有固定的收入，卻把全部人生賭在投資上，可說相當危險。（圖／pixabay）

第四象限：長期收益帳戶vs.穩步累積（40%）

第四象限是長期收益帳戶，是用於規畫保本增值的錢，一般占比為40%。第三象限的資產是用於投資高風險、高收益的投資品，是更高的追求和探索。而第四象限的資產投資的是低風險、穩定收益的投資品，可能收益有限，但長久下來可以讓財富穩健增長，兩者的差別就在於風險和收益。

▲標準普爾家庭資產象限圖範例。（圖／大是文化提供）

在時間規畫中，第四象限這40%的時間建議用於完成人生主業，累積個人價值。不管具體做什麼，都要以目標為導向，一步一個腳印去完成。不管你的工作是什麼，不妨檢視一下自己生活中40%的時間，和未來的事業目標是否一致。最後，把自己想做的事情規畫到四個象限裡，孰重孰輕便一目了然。

本文摘自《理財就是理生活》／水湄物語／大是文化出版