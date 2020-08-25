康全電訊9月底掛牌上櫃　董座任冠生：歐美接單可望再創營運高峰





▲左起為康全電訊董事長任冠生、總經理邱裕昌。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

康全電訊（8089）即將在明（26）日舉辦上櫃前業績發表會，會中將針對公司營運概況、財務狀況及發展策略進行說明，並預計將在9月下旬掛牌上櫃。董事長任冠生今（25）日表示，亞太客戶推升近三年營運成長，並複製成功模式到歐美市場接單，可望再創營運高峰。

任冠生表示，康全電訊歷經轉型，主要產品為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備，並在接獲亞太地區的電信商大客戶之後，推升近三年營運成長，因此康全電訊將成功模式複製到歐美市場接單，可望再創營運高峰，並成為未來五年的重要營運動能。

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康全電訊總經理邱裕昌表示，受到歐美防疫在家工作的網路寬頻需求提升，今年上半年較去年同期成長，並可望推動下半年營運維持穩定向上，而且歐美市場陸續接獲訂單，因此預計毛利最高的光通訊中繼設備明年將會爆大量。

邱裕昌指出，康全電訊成立於民國79年，主要從事寬頻通訊設備的研發及銷售業務，客戶包含國際知名電信運營商、電信網路系統整合大廠、有線電視運營商及北美電信網路設備經銷商，並以「COMTREND」品牌行銷，主要三大產品線為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備。

邱裕昌分享，康全設立初期為電信業者提供局端電信設備，與其建立良好關係，並從客戶需求角度探究問題以提供解決方案，藉此贏得國內外電信客戶的高度信賴，更將資源集中在建立核心價值、研發設計、行銷服務及品牌經營，同時設立歐美子公司直接接觸當地電信業者。

邱裕昌說明，有別於國內網通同業產品多偏重於用戶端及家庭網路設備，康全近年來在非標準的利基市場耕耘有成，自主開發出光通訊中繼設備DPU，但DPU常裝設於惡劣環境下，除了要滿足較高等級的防塵、防水、防雷擊等規格外，還必須突破惡劣環境下缺乏電源供應的問題。

邱裕昌補充，康全深入研究各種防護及饋電技術，並將智慧型反向饋電系統整合到G.fast 用戶端設備中，用以解決DPU的遠端供電問題，並確保FTTdp架構長期運作的可靠性，締造業界第一個FTTdp大規模成功佈建及運營的案例。

展望未來，邱裕昌表示，隨著各國持續擴大及升級寬頻基礎建設，未來通訊產業仍將持續蓬勃發展，基於大量佈建及運營的成功案例，康全會把利基型產品擴展到各個區域客戶，並以現有產品優勢為基礎，持續投入研發、積極開拓通路。

康全電訊108年營收24.5億元，毛利率30.8%，每股盈餘3.29元，主要就是因為康全的產品具備差異化，因此毛利率較同業高，而今年上半年營收13.6億元，毛利率達31.2%，每股盈餘2.26元，同樣繳出亮眼成績。