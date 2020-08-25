影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨　從籌碼面跟對主力

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記者林妤柔／綜合報導

投資專家認為，買股票最好看外資、投信、自營商，最近卻常出現外資看好， 結果賣出的狀況，讓投資人無所適從。對此，籌碼達人李懿在節目《雲端最有錢》分享如何判斷「肉腳外資還是超強外資」，只要從籌碼面分析外資操作，也可以跟著主力賺錢。

外資分為Buy side（基金）和Sell side（券商），Sell side是負責寫報告的券商，例如美銀證券、摩根證券，Buy side是實際下單的基金。李懿認為，寫報告分析的券商，看法不會跟主要操盤的基金經理人想法一致。

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▲外資喊的價格容易因為股價漲跌而調整。（圖／翻攝自雲端最有錢）

李懿指出，現在是多頭趨勢，股價一直噴出、創新高，券商為了賺錢，希望吸引客戶多下單，只好一直調整個股的評等跟目標價，容易導致目標價常追著股價跑；有些績優股如果很多家跟進，自己家券商沒進場喊，容易被客戶罵，所以也容易有從眾效應。

最後，產業趨勢多變，尤其是電子類。李懿認為，現在外資把台積電、聯發科的未來目標價喊很高，將今年到2022年的EPS全估進來，其實相當有難度，建議參考多數券商看法，且注意邏輯性，才不會隨意跟著鼻子走。

該怎麼看好外資還是肉腳外資？李懿表示，可以先從軟體選擇要看哪個外資，像以新加坡商瑞銀為例，先從分點來看外資的買賣，可發現其分點是買在高點、賣在低點，就這檔股票來說，新加坡商瑞銀是肉腳外資。以同檔股票來看，台灣摩根士丹利是高檔賣出、低檔買回，就是厲害的外資。

▲從分點看外資的買賣時機。（圖／翻攝自雲端最有錢）

基本上，如果想跟著主力發大財，可從主力買、散戶賣、集保戶數減少3點來看，這代表籌碼非常集中，且很可能會飆漲，因為都在大的法人手裡，較不會有賣壓。最後，李懿也分享自己的進出場原則，只要月線上彎、且股價壓回到月線附近就跟進，遇到高檔大黑K又爆大量、或布林通道碰到上軌就會賣出。