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東林董事會推出李懷原出任新董座　力拚提升全球市佔率

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▲左起為東林董事戴偉衡、東及開發董事長劉潔芝、東林董事李懷原。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東林新任董事長李懷原。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LED廠東林（3609）今（25）日宣布，昨日已召開董事會推舉李懷原出任董事長一職，李懷原表示，將以最短的時間儘速完成經營團隊的改組，了解公司目前財務、業務及所有相關細節等，以公司運作回歸正常為首要目標，並擴大業務市場版圖，提升全球市場佔有率表現。

李懷原表示，首要目標就是儘速完成經營團隊的改組，讓公司運作回歸正常，同時秉持精準明察、穩健豁達的精神，帶領新經營團隊，整合資源，全力開創東林新局，擴大業務市場版圖，提升全球市場佔有率表現，創造所有股東利益最大化，回報所有股東、員工及供應商的支持。

請繼續往下閱讀...

李懷原指出，看好東協各國LED照明市場高速成長，單以泰國來看，不但LED占整體照明市場的滲透率已經高於12％，年複合成長率(CAGR)更高達30％的水準，加上目前台灣政府致力推廣新南向政策，有助於東林旗下自有品牌HEP、LED相關產品業務在東南亞市場拓展的腳步。

李懷原分享，東林擁有德國研發銷售部門，多年以創新設計概念發展工業及商業用途的專業照明，生產具安全節能、智慧精巧特質的照明電子產品，而且產品均符合最高安全與效能標準，通過完整ENEC(歐洲標準電氣驗證)、CCC(中國強制性產品認證)等認證。

李懷原強調，目前東林產品已遍及全球，包括中國大陸、德國、日本等多個國家的客戶，未來隨著包括東協及其他國家的業務資源持續導入，將有望以最短時間看見公司整體營運的開花結果，並持續以「技術、專業」為核心，強化自我在照明產品的研發與生產技術能力。

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