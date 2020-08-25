艾姆勒明日以每股50元掛牌上市　申購中籤率1.21%

▲艾姆勒車電明日掛牌上市。（圖／翻攝自艾姆勒官網）

記者陳心怡／台北報導

晶片散熱模組供應商艾姆勒（2241）將於明（26）日以每股50元掛牌上市，此次共吸引超過17萬人參加申購，申購過程中凍結超過新台幣87億元資金，中籤率僅1.21%，顯示市場反應熱烈。

艾姆勒除了電動車IGBT晶片散熱模組，也開發水冷式散熱解決方案，還有兩項終端應用正在與客戶進行共同開發。隨著SAE自動駕駛等級要進入Level 3和Level 4，先進駕駛輔助系統(ADAS)中。

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控電腦散熱模組需求增加，且ADAS不只侷限於電動車，而是所有汽車都必須搭載的標準配備。另隨著AI產業快速發展，高效能運算雲端伺服器散熱模組規格也有所提升，次世代主機設計賦予高功率晶片的散熱空間日益趨小，但散熱需求卻是日益趨大。艾姆勒掌握技術優勢並尋找合適產品拓展散熱應用領域，可望成為艾姆勒未來業績成長之動能來源。

艾姆勒2018~2019年度之合併營業收入分別為4.25億元及7.70億元，2020年上半年度營收為4.03億元，較去年同期成長15.78%，EPS 0.28元，艾姆勒營運規模日益成長，已成為國際汽車零組件第一級供應商及晶片設計製造商之策略性合作夥伴，伴隨電動車產業趨勢發展明確及自動駕駛技術快速發展，艾姆勒業績將因此持續成長。