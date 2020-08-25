槓上泰國政府！臉書被迫關閉「談論王室」百萬人社團：將訴諸法律

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者呂欣憓曼谷25日專電

泰國政府要求臉書封鎖泰國網友進入一個談論泰國王室的社團。臉書今天表示，這樣的要求對民眾自由表達意見會有寒蟬效應，將訴諸法律途徑挑戰泰國政府的要求。

泰國流亡人士帕文（Pavin Chachavalpongpun）4月在臉書創立了名為Royalist Marketplace的臉書社團，有超過100萬名網友加入，但昨天晚上社團頁面出現訊息：「依據數位經濟與社會部（Ministry of Digital Economy and Society）法律要求，在泰國登入這個社團權限已受到限制。」

帕文因此在自己的臉書發文指出，臉書是向泰國軍政府卑躬屈膝。

臉書今天發給路透社的聲明中指出，臉書在泰國「被迫」關閉此社團，這樣的要求相當嚴重，違反國際人權相關法律，且對民眾自由表達意見會有寒蟬效應。

臉書表示，他們致力於保護和捍衛所有網路使用者的權益，並準備訴諸法律挑戰泰國政府的要求。

數位經濟和社會部部長普提蓬（Buddhipongse Punnakanta）曾在8月初指責臉書沒有配合泰國政府的要求，限制一些有辱王室等違背泰國法律的內容。

普提蓬指出，有時候泰國政府援引泰國法律要求移除某些內容，但並未獲得配合，這時候泰國政府可能會引用電腦犯罪法（Computer Crime Act）第27條，當有人不配合法院判決移除內容，也是觸犯法律。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），泰國刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高將被判處15年徒刑。