　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

夫妻38歲「存款沒有一桶金」淚好少！釣出15年資深股民：要用心理財

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 理財,小資,籌錢,分期,貸款（圖／pexels）

▲儲蓄買房也要考慮是否擁有承擔的能力。（圖／pexels，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

理財規劃是人生必修課題，民眾到了一定年紀，也多少擁有一些儲蓄，但到底要存多少錢？一直是許多年輕人討論的議題。有網友分享，自己年紀已滿38歲，但與先生兩人存款總和未達一桶金，買車、結婚、蜜月、生小孩，加上房貸，「才發現自己的存款真的好少！」

這名網友在PTT Women Talk版上表示，與先生2人加起來存款並未達一桶金，他們約在5年前買房，包括裝潢、家電就花了300萬元，口袋裡的錢幾乎都掏空了，後來又買車、結婚、蜜月、生小孩加上房貸，存錢的速度相當緩慢，也因為沒存款的關係，並未做任何投資。

請繼續往下閱讀...

原PO說，日子都這樣過，也不覺得怎樣，直到最近因疫情關係，低利率及股市動盪，覺得應該開始投資，作功課看了節目，「才發現自己的存款真的好少，離財富自由還天差地遠。」甚至聽到同事聊天內容後，心情也更加沉重，「38歲夫妻有車有房，存款不到100萬，是不是蠻可悲的？」

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲38歲存款不到100萬元，讓原PO非常緊張。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

文章一出，釣出15年資深股民回應，也許原PO的問題是「30歲以前利用財富的效率太差」吧，但其實一般人的問題都差不多，30歲以前日子過得還可以，有一個還可以的工作，所以對理財這件事情不放在心上，等到真正需要用錢了，30幾歲、快40歲了，摸摸口袋才驚覺怎麼年輕時這麼不會想。

到了這年紀，這時的支出又最大。資深股民舉例，有小孩、房貸、消費，甚至可能還有父母的孝親費與醫藥費，這種年紀的人支出之大導致無法理財，更別說現在利率只有不到1%，不理財絕對被通膨吃光。

該名資深股民認為，存款不到100萬元根本不是什麼問題，重點是有沒有心去投資和研究股市與世界經濟，「股市不適合長期投資，只適合長期觀察短期投資，投資知識的累積說真的花的錢遠比你想的要少，卻遠比你想的還要重要很多，但多數人卻寧願砸錢去投資，不願花錢投資自己的財經頭腦，最終抱怨也是沒用的。」

文末，資深股民表示，在這個全球政府瘋狂印鈔的時代，不會投資的人，就會被投資的人奴隸，窮人會變得更窮、有錢人會更有錢，差別就在雙方的財務與投資知識不是同等級，「財務自由的第一課就是，永遠不要抱怨別人比你有錢，而是腳踏實地的想想，自己的資源能做怎樣的運用！」

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲理財專家建議，民眾應先存夠3至6個月月薪，作為「緊急預備金」。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

此外，理財專家日前也針對此議題建議，民眾應先存夠3至6個月月薪，作為「緊急預備金」，確保發生狀況時能支付；當收到月薪時，將四分之一的薪水轉入理財帳戶，先存夠投資本金，再來談如何理財、如何獲得較高的投資報酬率，並進行定期定額投資，尤其時間就是優勢。

另一方面，保險也是理財的環節。專家指出，如果已經買房、身扛房貸，那麼就應該要根據不動產總價，適當規劃壽險商品，轉嫁「無法工作」的經濟風險，才不會因遭遇疾病意外後而無法負擔房貸。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
七夕衝一波！　這3星座告白最容易成功
台海若開戰...解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險
快訊／台中警察突遭持刀揮砍！　送醫搶救中
甄子丹、任達華女兒同框「激短裙露纖細長腿」　網喊：岳父！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

夫妻38歲「存款沒有一桶金」淚好少！釣出15年資深股民：要用心理財

道瓊進行7年來最大規模的成分調整 昔日市值龍頭慘糟除名

疫情帶動味王H1快餐銷售年增六成　擴建廠房力拚增產五成搶市

有沒有錢都需要！黃天牧：信託並非有錢人專利　

鴻海教育基金會推出量子科技營　60位高中生超導型電腦初體驗

勞動合作社須強制成立投保單位？　勞動部出面說明

藥華藥新藥啟動全球三期臨床試驗　日本完成第一位收案

工總籲政府盡快推動紓困3.0　國發會：預算編列至第4季

台積電2奈米製程「證實落腳新竹」！確保產能高居全球第一　南科3奈米廠也正興建中

宏碁電競筆電稱霸瑞士　6月年增近翻倍

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

夫妻38歲「存款沒有一桶金」淚好少！釣出15年資深股民：要用心理財

道瓊進行7年來最大規模的成分調整 昔日市值龍頭慘糟除名

疫情帶動味王H1快餐銷售年增六成　擴建廠房力拚增產五成搶市

有沒有錢都需要！黃天牧：信託並非有錢人專利　

鴻海教育基金會推出量子科技營　60位高中生超導型電腦初體驗

勞動合作社須強制成立投保單位？　勞動部出面說明

藥華藥新藥啟動全球三期臨床試驗　日本完成第一位收案

工總籲政府盡快推動紓困3.0　國發會：預算編列至第4季

台積電2奈米製程「證實落腳新竹」！確保產能高居全球第一　南科3奈米廠也正興建中

宏碁電競筆電稱霸瑞士　6月年增近翻倍

港版國安法後首次！　駐港解放軍完成第23次輪換...陸海空影片曝光

波音747「戴上天藍色口罩」全新塗裝超Q！　網一查驚喜：在台灣

住家20公里外發現「脫毛粉紅狗」　飼主狠心棄半年：家有新生兒...網氣炸

馬殺雞一半遭咬乳頭…按摩師唬爛「獨門爆汗」絕技！她淚訴：吃我豆腐還收錢

2女爭一男！歐陽妮妮被飆罵神經病　張書豪溫柔護女友記經期

雲林聯合徵才週六登場　逾8成屬在地工作...首設「身障求才專區」

「想像爸爸一樣救人」！殉職英勇消防員李翰霖兩子從警　么兒攻讀消防

七夕飛來豔福！剛停好車「一對彩虹降臨肩膀」畫面太美　9千人嗨：這對30萬

人家不依！2歲弟討親被拒心碎　小倆口「背對背」賭氣笑翻媽

好像看過？詹皇、JR防守溝通有誤互看攤手　神經刀平Kobe季後賽三分紀錄

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

財經熱門新聞

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

華航單日載客量只有去年3%至4%　客運到明年第二季都不樂觀

工總籲紓困3.0加速通過！今發表「2020白皮書」　警告有失業倒閉潮

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

畢業就考銀行行員好嗎？網曝2好3壞

台積電證實2奈米製程落腳新竹

台彩6年大賺1920億　最後花費去處曝光

即／外傳到墨西哥設新廠　鴻海否認

台股成交爆天量　國泰證大砍網路下單手續費搶客

更多熱門

相關新聞

台股有3趨勢　上攻萬三關鍵在外資

台股有3趨勢　上攻萬三關鍵在外資

台股上周四重挫衝擊，出現連續第6周遭外資提款，再度淨流出1.7億美元，法人表示，台股目前呈現3大趨勢，指數且戰且走，另從籌碼面來看，在缺乏外資法人助攻下，台股本周要上攻13,000點恐有難度。

台股早盤上漲83點　指數站上12700點關卡

台股早盤上漲83點　指數站上12700點關卡

美中摩擦雜音干擾　歐美市場股市資金失血

美中摩擦雜音干擾　歐美市場股市資金失血

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

關鍵字：

理財儲蓄投資股市

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面