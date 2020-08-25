夫妻38歲「存款沒有一桶金」淚好少！釣出15年資深股民：要用心理財

▲儲蓄買房也要考慮是否擁有承擔的能力。（圖／pexels，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

理財規劃是人生必修課題，民眾到了一定年紀，也多少擁有一些儲蓄，但到底要存多少錢？一直是許多年輕人討論的議題。有網友分享，自己年紀已滿38歲，但與先生兩人存款總和未達一桶金，買車、結婚、蜜月、生小孩，加上房貸，「才發現自己的存款真的好少！」

這名網友在PTT Women Talk版上表示，與先生2人加起來存款並未達一桶金，他們約在5年前買房，包括裝潢、家電就花了300萬元，口袋裡的錢幾乎都掏空了，後來又買車、結婚、蜜月、生小孩加上房貸，存錢的速度相當緩慢，也因為沒存款的關係，並未做任何投資。

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原PO說，日子都這樣過，也不覺得怎樣，直到最近因疫情關係，低利率及股市動盪，覺得應該開始投資，作功課看了節目，「才發現自己的存款真的好少，離財富自由還天差地遠。」甚至聽到同事聊天內容後，心情也更加沉重，「38歲夫妻有車有房，存款不到100萬，是不是蠻可悲的？」

▲38歲存款不到100萬元，讓原PO非常緊張。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

文章一出，釣出15年資深股民回應，也許原PO的問題是「30歲以前利用財富的效率太差」吧，但其實一般人的問題都差不多，30歲以前日子過得還可以，有一個還可以的工作，所以對理財這件事情不放在心上，等到真正需要用錢了，30幾歲、快40歲了，摸摸口袋才驚覺怎麼年輕時這麼不會想。

到了這年紀，這時的支出又最大。資深股民舉例，有小孩、房貸、消費，甚至可能還有父母的孝親費與醫藥費，這種年紀的人支出之大導致無法理財，更別說現在利率只有不到1%，不理財絕對被通膨吃光。

該名資深股民認為，存款不到100萬元根本不是什麼問題，重點是有沒有心去投資和研究股市與世界經濟，「股市不適合長期投資，只適合長期觀察短期投資，投資知識的累積說真的花的錢遠比你想的要少，卻遠比你想的還要重要很多，但多數人卻寧願砸錢去投資，不願花錢投資自己的財經頭腦，最終抱怨也是沒用的。」

文末，資深股民表示，在這個全球政府瘋狂印鈔的時代，不會投資的人，就會被投資的人奴隸，窮人會變得更窮、有錢人會更有錢，差別就在雙方的財務與投資知識不是同等級，「財務自由的第一課就是，永遠不要抱怨別人比你有錢，而是腳踏實地的想想，自己的資源能做怎樣的運用！」

▲理財專家建議，民眾應先存夠3至6個月月薪，作為「緊急預備金」。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

此外，理財專家日前也針對此議題建議，民眾應先存夠3至6個月月薪，作為「緊急預備金」，確保發生狀況時能支付；當收到月薪時，將四分之一的薪水轉入理財帳戶，先存夠投資本金，再來談如何理財、如何獲得較高的投資報酬率，並進行定期定額投資，尤其時間就是優勢。

另一方面，保險也是理財的環節。專家指出，如果已經買房、身扛房貸，那麼就應該要根據不動產總價，適當規劃壽險商品，轉嫁「無法工作」的經濟風險，才不會因遭遇疾病意外後而無法負擔房貸。