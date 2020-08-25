疫情帶動味王H1快餐銷售年增六成　擴建廠房力拚增產五成搶市

▲味王董事長陳清福。（圖／味王提供）

記者林淑慧／台北報導

成立超過一甲子的食品大廠味王今(25)日舉行法說會，在疫情帶動宅經濟之下，味王上半年快餐食品銷售額達9200萬元，年增60.39%；味王表示，今年將擴建現有廠房，針對速食麵也將規劃全新自動化產線，力拚整體產量成長五成搶市。

味王創立於民國48年，由知名企業家侯雨利、陳雲龍、陳逢源、陳查某、杜萬全、葉山母、賴世澤、許燦煌等人集資創立「中國發酵工業股份有限公司」，和日本「協和發酵株式會社」技術合作，改變過去的味精製程，在那個時代，發酵是很尖端的生物科技，味王可說是技術先鋒。

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新冠肺炎疫情衝擊全球，也改變食品產業的發展，味王主管表示，宅居生活直接影響消費者在家煮食行為比例逐漸提升，料理三餐相關消費需求愈發凸顯，也帶動料理包、冷凍冷藏食品需求大增。

味王主管表示，看好後疫情時代在家煮食的消費成長力道，味王決定擴建快餐類食品廠房，速食麵方面今年上半年營收達5.14億元，與去年同期的4.51億元相比，呈現14.04%雙位數成長，這讓公司快速決定規劃全新自動化產線，增產搶市。

依據財報，味王今年上半年累計營收為30.19億元，本期淨利達3.51億元，每股盈餘（EPS）為0.93元。展望後市，看好泰國、越南人口紅利帶動經濟成長力道，味王將規劃於越南設立100%投資的新廠，與泰國股東也將合作新增發酵食品產線，以追求下一甲子的營運成長空間。