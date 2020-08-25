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道瓊進行7年來最大規模的成分調整 昔日市值龍頭慘糟除名

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▲道瓊工業指數將進行7年來最大成分調整。圖為美股,紐約證交所,道瓊。（圖／路透）

▲道瓊工業指數將進行7年來最大幅度的成分股調整。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

道瓊工業指數將進行7年來最大規模的成分股調整，昔日的石油龍頭埃克森美孚、國際藥廠輝瑞以及國防合作商雷神都遭到剔除，並加入雲端軟體業者Salesforce.com、藥廠安進，以及工業大廠漢威聯合等公司。

消息傳出後，週一，Salesforce和Amgen的股票在延長交易中上漲了4％，而漢威聯合則上漲了3％。盤後交易中，埃克森美孚，輝瑞和雷神公司均下跌約2％。相關調整將在8月31日開盤前生效。

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這項調整主因蘋果決定實施4比1的股票分拆方案，雖然不會影響該公司的市值，但對指數的影響非常大，為了解決這個情況，才會進行成分股調整，否則會降低資訊科技類股在這個加權平均指數中的權重。

基本上，蘋果進行分拆後就使指數內的權重從27.6％降至20.3％。 標普道瓊斯指數高級指數分析師Howard Silverblatt表示，「加入了Salesforce，將可回到的23.1％的權重。」

由於蘋果進行了股票分拆，其權重排名將下降到第17名。 有124年歷史的道瓊工業指數，以越高股價的股票計算更大的加權。 但標普500指數則是基於市值。

蘋果成為美國首家市值達到2兆美元的公司後，2020年為道瓊工業指數貢獻了1,400點，是目前為止最大的貢獻者。 如果沒有蘋果的助力，華爾街上的許多人認為，道瓊指數可能很難跟上標普500和納斯達克綜合指數。

道瓊工業指數已從3月23日的低點上漲了約55％，比2月12日創下的歷史高點29568點約有4％差距。

道瓊成本股股票分拆案例不多，Silverblatt指出，「最後一次進行股票分割的是Nike在2015年12月進行了2比1的分拆，蘋果即將分拆股票是自1999年以來的第18次。」

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