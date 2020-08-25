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鴻海教育基金會推出量子科技營　60位高中生超導型電腦初體驗

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▲鴻海暑期量子營開跑，邀請高中生領略量子未來科技。（圖／鴻海教育基金會提供）

▲鴻海量子科技營帶領60名高中生領略量子未來科技。（圖／鴻海教育基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

由鴻海教育基金會與台灣大學IBM量子電腦中心聯手主辦、台灣師範大學國際產學聯盟與中原大學協辦的量子營今（25）日正式啟動，為期三天的免費營隊原本只打算開放50名學生上課，卻在開始報名第一天就吸引150多人報名，一周之內累積近500名學生，最後僅60位學生體驗量子世界。

鴻海教育基金會表示，參與課程的60位高中生均具備一些線性代數與量子物理或量子力學背景，一連三天接受六小時量子科學的基礎教育，並從活動第一天就開始帶領同學使用IBM量子電腦實際感受量子電腦的強大運算力。

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擔任講師的中原大學資工系黃琮暐老師特別提到，IBM在超導型量子電腦最為領先與開放，願意提供學生進入平台學習，學生可以透過高運算位元規格學習量子態，了解量子計算的原則，並預測量子新世代的潛在可能，對於學生以實做來理解量子科技十分有幫助。

鴻海教育基金會執行長汪用和分享，鴻海特別在今年中成立「鴻海研究院」，並在其下設立量子計算研究所，代表著鴻海高度看好量子科技對未來世界的影響力，並特別鼓勵學生好好把握這個學習未來科技新顯學的機會，也非常感謝鴻海研究院量子計算研究所的諮詢委員，同時也是台大IBM量子電腦中心主任的張慶瑞教授，願意帶領年輕世代進入奧妙的量子領域。

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