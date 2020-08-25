波音747「戴上天藍色口罩」全新塗裝超Q！　網一查驚喜：在台灣

▲盧森堡國際貨運航空（Cargolux）分享一架波音747-8F飛機的全新塗裝，機鼻上彷彿戴了一個天藍色口罩。（圖／翻攝Instagram帳號cargoluxofficial）



記者吳美依／綜合外電報導

盧森堡國際貨運航空（Cargolux）於23日在Instagram上分享一張照片，該公司擁有的一架編號為4D0106的波音747-8F飛機接受塗裝，設計圖案彷彿戴上天藍色的口罩，俏皮新面貌首度曝光。另經查詢可知，該架飛機上月飛抵台北後就沒有其它飛行紀錄，因此，外界推測這架飛機目前仍在台灣。

盧森堡國際貨運航空擁有大約30架波音747，這一架機齡7年、註冊編碼為LX-VCF的飛機接受重新塗裝以後，彷彿「戴口罩」，模樣非常俏皮。其機身側面寫著航空公司的名稱，下方還加上一行「不能少了我的口罩」（Not Without My Mask）字樣。

盧森堡國際貨運航空分享照片以後也表示，這一架飛機「在極具標誌的機鼻上戴上自己口罩，反映出航空公司對抗新冠肺炎的承諾」。

根據即時航班飛行狀況網站flightradar24與外媒報導，該架飛機似乎是在台北接受例行維修時進行塗裝，7月15日從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛抵台北後就無起飛紀錄，推測目前可能還在台灣。此照片一出，引發熱烈討論，航空迷都引頸期盼這架亮眼的飛機很快就會再度飛上天空。

在 Instagram 查看這則貼文 Cargolux Airlines Intl.（@cargoluxofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 3:21 張貼

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