京都多所大學收「炸毀校園」恐嚇信！警加強巡邏　禁止學生進校

▲日本立命館大學。（圖／翻攝自推特／@Ritsumeikan_PR）
文／中央社記者楊明珠東京25日專電
日本京都市多所私立大學近期收到「炸毀大學」的電子郵件，內容指8月26日將炸毀學校，校方已報警並加強警備。
日本產經新聞報導，立命館大學指出，校方22日收到寫著「8月26日12時7分將炸毀京都市內立命館大學等多所教育機構」的電郵。校方已與京都府警方討論如何因應，決定26日關閉京都市朱雀、衣笠2校區及立命館小學。在確認安全無虞之前，禁止師生等進入。
京都的龍谷大學、京都產業大學、京都橘大學等，也收到同樣內容的恐嚇電郵，各大學決定加強校園警備巡邏，有的大學決定禁止學生進入校園。
上月底，大阪教育大學、立命館大學、同志社大學等也收到類似警告。也有人在網路留言或發電郵，指8月25日要炸毀大阪大學、關西大學與關西學院大學等高等院校。
【速報】立命館大学などに爆破予告 8/26衣笠キャンパス閉鎖へhttps://t.co/UFeNYq0ikr— 立命館大学新聞社（公式） (@Rits_Press) August 24, 2020
学校法人立命館は8月24日本学に対し京都市内にある本学など複数の教育機関に対する爆破予告があったと発表した。これを受け8月26日には衣笠キャンパス・朱雀キャンパス及び立命館小学校が安全確保のため閉鎖となる