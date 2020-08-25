菲律賓連環炸15死78傷！摩托車接近軍車「下秒瞬間爆」　不排除重啟戒嚴

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓南部昨（24）接連發生2起爆炸案，奪走至少15條人命，另有78人受傷。軍方今稍早表示，2起爆炸事件很有可能都是自殺式攻擊，隨著武裝暴力情勢升溫，有可能將會實施戒嚴措施，且迄今尚未有組織出面宣稱犯案。這是自2019年1月發生南部教堂爆炸案造成20死100傷以來，最嚴重的襲擊事件。

▲爆炸事件地點位在民答那峨穆斯林自治區蘇祿省（Sulu）首府霍洛（Jolo）。（圖／路透）

路透報導，爆炸事件地點位在民答那峨穆斯林自治區蘇祿省（Sulu）首府霍洛（Jolo），第一起爆炸發生在當地上午近12時左右，一輛載著爆炸裝置的摩托車停在軍用車輛附近，造成至少6名軍人、6名平民死亡，到了下午1時左右，一名女性自殺炸彈客接近首次爆炸地點時，引爆炸彈，造成一名員警及一名士兵死亡。

地區特遣部隊指揮官岡薩雷斯（William Gonzales）表示，2起爆炸事件都有可能是自殺式攻擊，「但現階段無法確認炸彈客的確切身分，因為現場屍體早已經被炸成碎片。」

目前尚未有組織出面宣稱犯案，但已知霍洛是穆斯林激進組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）的其中一處據點。儘管菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今日談話並沒有提起昨日的爆炸事件，但陸軍中將索貝哈那（Cirilito Sobejana）表示，不排除在蘇祿省重啟戒嚴措施，藉此孤立追蹤阿布沙伊夫組織行動。