疑遭野放！「黑白泰加蜥」入侵美國南卡州　當局：恐釀生態浩劫

▲黑白泰加蜥蜴原生於南美洲。（圖／翻攝自南卡羅來納州自然資源部）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國南卡羅來納州（State of South Carolina）官員證實，首次發現了一隻黑白泰加蜥蜴，雖然該物種在寵物界相當受歡迎，但由於非原生物種，恐怕會對當地生態造成劇烈影響。

根據南卡羅來納州自然資源部（SCDNR）21日發布新聞稿表示，一隻原生於南美洲的阿根廷黑白泰加蜥蜴（Argentine black and white tegus lizard）出現在萊辛頓郡（Lexington County），研判可能是遭到野放或脫逃。黑白泰加蜥蜴屬於雜食性動物，會吃下各種獵物，包括鳥類、小型哺乳動物、爬行動物和兩棲動物，也會吃水果、蔬菜、昆蟲和雞蛋等。

SCDNR爬蟲學家格羅斯（Andrew Grosse）表示，引入任何非本地的物種都可能對當地野生動植物造成嚴重的負面影響。黑白泰加蜥蜴成熟後會迅速繁殖，最令人擔憂的是牠們偏愛吃蛋，對本地的鳥類如火雞和鵪鶉，甚至其他物種如瀕臨滅絕的地鼠龜都可能構成威脅。另外，它們還可能將外來的寄生蟲傳播到本地野生動植物上，造成農作物的污染。

自5月以來，SCDNR已收到多個目擊報告，但這是第一次得到證實。黑白泰加蜥並不會對狗或貓構成威脅，也不被認為對人具有攻擊性，不過當局還是呼籲，如果有在野外見到該物種，必須盡快通報。

黑白泰加蜥又稱條紋頸帶蜥、阿根廷黑白南美蜥，是一種大型的陸棲蜥蜴，屬於外來種，不受州立野生動植物法保護。成年的泰加蜥蜴可以長到120公分、重4.5公斤以上，有一條粗壯的尾巴，全身黃褐色，帶有黑間條色的皮膚，長大後顏色才會變深。