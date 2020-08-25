各國「普篩＆隔離」一次看！德一周87萬檢測慘被壓垮　冰島推雙重新規

▲德國宣布將取消入境旅客全面普篩的措施。圖為法蘭克福機場15日的情況。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

台灣究竟是否要實施普篩，支持與反對雙方爭論不休。其實，各國目前針對入境旅客的檢測與防疫隔離都有著不同做法，以下整理出幾個國家的實施現況。

【德國】

德國8月初強制規定，從美國、西班牙、俄羅斯等高風險國家入境者必須在48小時內接受檢測，或於入境3天內在機場或住家附近受檢，但卻導致全國各地實驗室的負擔大幅增加。

健康部發言人指出，目前每周檢測件數達到87.5萬件，如果按照這個趨勢發展，將出現人力與材料不足的問題。因此，衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）於24日宣布，暑假旅遊旺季於9月中結束以後，就不再強制實施，希望把檢測能量留給醫院與養老機構。

【冰島】



冰島8月19日起要求公民在內的所有入境旅客接受「雙檢測＋隔離」（Double testing+quarantine）的防疫新規定，不論來自哪裡或入境目的，一體適用。如果入境旅客選擇自我隔離14天，可以免於「雙檢測＋隔離」新規。

【義大利】

義大利配合歐盟邊境開放政策，對於歐盟會員國、申根區國家英國等地解除邊境管制。來自紐澳、日韓、加拿大等國旅客實施14天自主隔離。

來自希臘、西班牙、克羅埃西亞等國旅客須在入境前72小時內提出採檢陰性報告，或在入境時現場接受快篩，才可入境。來自巴西、祕魯、孟加拉等國的外籍旅客一律禁止入境。

▲義大利、西班牙都針對歐盟與申根會員國解除邊境管制，但分別針對部分國家提出健康證明要求。圖為帕爾瑪機場的情況。（圖／路透）

【西班牙】

西班牙對於歐盟、申根區會員國開放邊境，來自紐澳、日韓、泰國、加拿大等地的旅客也解除限制，此外，6月21日起入境旅客不需隔離。

但是，各國旅客登機前必須填寫健康聲明表，入境後接受非接觸式的體溫測量，並經檢疫人員目視與簡單詢問身心狀態，若有疑似症狀，即刻送診或隔離。

【美國】

美國針對過去14天內曾到訪巴西、伊朗、中國、英國、申根据區國家等地的旅客入境。但是，國內各州邊境檢疫措施有所不同，需至各州衛生機構網站查詢詳情。

▲日本針對入境旅客採取PCR檢測模式。（圖／路透）



【日本】

日本規定，過去14天內曾經到訪特定國家的外籍人士必須實施PCR檢測，才可入境。所有入境旅客必須在家中、旅館等指定場所隔離14天，期間不准搭乘大眾交通工具。

【南韓】

南韓針對所有入境者實施檢測，韓籍公民在內的所有旅客都需接受14天隔離檢疫。如果旅客在國內沒有固定住所，可以接受定點強制隔離，費用自行負擔。

【馬來西亞】

馬來西亞所有入境旅客需在機場接受檢測，除了外交人員可居家隔離，其他人必須在政府指定的檢疫中心或旅館強制隔離14天。

▲泰國旅遊勝地普吉島受到疫情影響。圖為普吉島機場實施體溫測量 。（圖／路透）



【泰國】

泰國7月1日宣布，僅允許國際組織、外國政府、外交人員、持工作簽證或永久居留證者、外籍配偶等身分的人員與其子女眷屬入境，並提供自費隔離、醫院隔離與組織機構隔離。

【紐西蘭】

紐西蘭目前只允許公民、永久居民入境，限制過境轉機。入境旅客不論國籍都需在政府指定地點隔離至少14天。此外，目前也仍禁止郵輪入境。

【澳洲】

澳洲目前僅向紐西蘭與一些南太平洋國家開放邊境，並將每日入境旅客人數限制在350人，尚未開放郵輪停靠。不論國籍為何，獲准入境旅客必須就地在旅館等指定設施接受14天強制隔離。

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