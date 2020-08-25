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工總籲政府盡快推動紓困3.0　國發會：預算編列至第4季

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▲▼全國工業總會舉行8/25「工總白皮書發表記者會」，會中發表2020年工總白皮書，書中針對國內產經政策提出多項建言。包含工總理事長王文淵、副理事長苗豐強在內多位工商大老連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國工業總會今舉行「工總白皮書發表記者會」，書中針對國內產經政策提出多項建言。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

工總今（25）日發表2020年白皮書，提出9大議題並高度肯定政府對白皮書建言的重視及回應。對此，國發會也發出聲明指出，目前已提出史上最大規模的紓困振興預算，現金紓困已發出1,088億元，產業補助則執行超過420億元。而紓困3.0預算已送進立院，預計在第4季實施。

國發會表示，台灣上半年經濟成長率能維持0.78%、失業率也控制在4%上下，對照其他國家表現傑出，在面對美中貿易戰下全球供應鏈的加速重組，國發會在「五加二產業創新計畫」的既有基礎上，刻正積極規劃「六大核心戰略產業」，配合前瞻建設及5G計畫推動，同時，行政院透過推動投資台灣三大方案，由大型企業帶動中小企業及供應商回台投資，持續擴大地方產業群聚效應，迄今吸引604家廠商投資達1兆776億元，創造8萬9,810個本國就業機會。

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此外，國發會也提到，我國目前與新南向國家之紐西蘭、新加坡，菲律賓、印度及越南等國簽訂經濟合作或投資保障協定；未來將持續強化雙邊關係與「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)成員建立溝通管道並推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)等區域經濟整合，爭取與美、日、歐盟及東協國家洽簽貿易協定及投資協定，為產業的全球布局合作

至於業界關切之能源政策的推動情形，國發會則說，近年政府已持續推動能源轉型，現今供電穩定、備轉容量皆超過10%；綠能佈建部分，2025年定能如期如質的達標。其中有關用電大戶負擔再生能源義務之規定，經濟部已研擬子法草案，規劃多項配套措施，並召開利害關係人會議，廣泛徵詢意見，持續整合推動共識。

最後，國發會也說，對於工總白皮書的200項建言，將持續扮演溝通協調平台的角色，逐項綜整部會回應說明，期透過雙方的意見交流與回應，尋求業界對政策議題的最大共識。
 

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