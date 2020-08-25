台積電2奈米製程「證實落腳新竹」！確保產能高居全球第一　南科3奈米廠也正興建中

▲台積電2奈米製程確定落腳於新竹。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠「台積電」（2330）25日舉行技術論壇，營運組織資深副總經理秦永沛表示，台積電每年投資超過100億美元，確保產能高居全球第一，並大幅超越第二名公司3倍以上；目前台積電規劃5奈米及3奈米將於南科生產，而2奈米則落腳在新竹廠區，正取得土地中。

「台積電不斷投資新產能、擴充產能及提升製造能力，致力成為全球邏輯產品長期且最值得信賴的技術及產能提供者。」秦永沛說，台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度成長，在2018年導入7奈米量產，由於市場客戶需求非常強烈，因此台積電快速提升7奈米產能，至今為止，7奈米產能將較2018年成長超過3.5倍。

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▲台積電營業組織資深副總經理秦永沛透露，2奈米將落腳於新竹廠區。（圖／翻攝自台積電）

秦永沛指出，位於南科的晶圓18廠1至3期是5奈米量產基地，其中，1、2期已開始量產，3期正在裝機，預計2022年5奈米產能將較今年成長超過3倍。另外，南科晶圓18廠的4至6期，規劃為3奈米量產基地，目前正興建中，南科廠區也將新建特殊製程與先進封裝廠。

至於台積電新竹廠區研發中心已開始興建，預計2021年完工，未來將是2奈米及更先進技術的研發重鎮；另一方面，新竹廠區預計2奈米生產基地，目前正在取得土地。

在極紫外光（EUV）技術方面，秦永沛指出，台積電EUV機台占全球比重達50%，晶圓移動占全球比重更超過60%；在特殊製程技術方面，台積電特殊製程產能持續成長，2015年占總產能約38%，今年特殊製程產能將較去年成長10%，約占總產能比重將達54%。

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