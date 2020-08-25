　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台積電2奈米製程「證實落腳新竹」！確保產能高居全球第一　南科3奈米廠也正興建中

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電2奈米製程確定落腳於新竹。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠「台積電」（2330）25日舉行技術論壇，營運組織資深副總經理秦永沛表示，台積電每年投資超過100億美元，確保產能高居全球第一，並大幅超越第二名公司3倍以上；目前台積電規劃5奈米及3奈米將於南科生產，而2奈米則落腳在新竹廠區，正取得土地中。

「台積電不斷投資新產能、擴充產能及提升製造能力，致力成為全球邏輯產品長期且最值得信賴的技術及產能提供者。」秦永沛說，台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度成長，在2018年導入7奈米量產，由於市場客戶需求非常強烈，因此台積電快速提升7奈米產能，至今為止，7奈米產能將較2018年成長超過3.5倍。

請繼續往下閱讀...

▲台積電營業組織資深副總經理秦永沛透露，2奈米將落腳於新竹廠區。（圖／翻攝自台積電）

▲台積電營業組織資深副總經理秦永沛透露，2奈米將落腳於新竹廠區。（圖／翻攝自台積電）

秦永沛指出，位於南科的晶圓18廠1至3期是5奈米量產基地，其中，1、2期已開始量產，3期正在裝機，預計2022年5奈米產能將較今年成長超過3倍。另外，南科晶圓18廠的4至6期，規劃為3奈米量產基地，目前正興建中，南科廠區也將新建特殊製程與先進封裝廠。

至於台積電新竹廠區研發中心已開始興建，預計2021年完工，未來將是2奈米及更先進技術的研發重鎮；另一方面，新竹廠區預計2奈米生產基地，目前正在取得土地。

在極紫外光（EUV）技術方面，秦永沛指出，台積電EUV機台占全球比重達50%，晶圓移動占全球比重更超過60%；在特殊製程技術方面，台積電特殊製程產能持續成長，2015年占總產能約38%，今年特殊製程產能將較去年成長10%，約占總產能比重將達54%。

【延伸閱讀】

台積電「新RD研發中心」預計2021年啟用！擴增8000名科學家、工程師組研發大軍

台積電7奈米、5奈米技術領先全球！總裁魏哲家：3奈米製程2021年試產

「我們絕不與客戶競爭！」總裁魏哲家曝光台積電強大祕密：33年來，建立信任關係

台積電打造「TSMC 3DFabric」平台　整合3DIC技術！也推低功耗、高效能N12e

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
美警瞄準非裔男「背後連開7槍」3孩車上目睹！再掀縱火示威
灰指甲硬爆！他拿刀自剪「瞬間斷趾」連骨頭也沒了
上海第2例台灣輸出確診為南部70歲女　離台前聚餐匡列接觸者3
藝人黑面兒超強！囊括7面國際發明展金牌…合照總統蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

藥華藥新藥啟動全球三期臨床試驗　日本完成第一位收案

工總籲政府盡快推動紓困3.0　國發會：預算編列至第4季

台積電2奈米製程「證實落腳新竹」！確保產能高居全球第一　南科3奈米廠也正興建中

宏碁電競筆電稱霸瑞士　6月年增近翻倍

台積電「新RD研發中心」預計2021年啟用！擴增8000名科學家、工程師組研發大軍

特斯拉需求提升 改建工廠為拉高電池供應量

台股收復月線！台積電帶頭漲逾1％　指數漲111點收12758點

中華電、交通/陽明大學合作　打造5G AIoT智慧醫療服務

威力彩買氣加持！台彩6年來累積盈餘1920億　最後花費去處曝光

金管會國會評鑑獲肯定　近十年蟬聯冠軍

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

藥華藥新藥啟動全球三期臨床試驗　日本完成第一位收案

工總籲政府盡快推動紓困3.0　國發會：預算編列至第4季

台積電2奈米製程「證實落腳新竹」！確保產能高居全球第一　南科3奈米廠也正興建中

宏碁電競筆電稱霸瑞士　6月年增近翻倍

台積電「新RD研發中心」預計2021年啟用！擴增8000名科學家、工程師組研發大軍

特斯拉需求提升 改建工廠為拉高電池供應量

台股收復月線！台積電帶頭漲逾1％　指數漲111點收12758點

中華電、交通/陽明大學合作　打造5G AIoT智慧醫療服務

威力彩買氣加持！台彩6年來累積盈餘1920億　最後花費去處曝光

金管會國會評鑑獲肯定　近十年蟬聯冠軍

原來是皮卡！全新中華Zinger雙門自排貨車9月登場

「告白最容易成功TOP 3星座」七夕衝一波！　雙魚大膽說就成真…第1名切記別害羞

只到8/31！日本百年伴手禮「神戶風月堂」宣布撤櫃　超夯法蘭酥台灣買不到了

內建「肉肉雷達」！　吃貨柴見媽夾食秒彈出：偶也要～

LV的創立年份這下能記住了！翻新老花「Since 1854」　水桶包復古可愛

鉛危害無所不在！醫提「日常9點預防鉛暴露」：水龍頭先開1分鐘

林鄭月娥指普篩被抹黑　部分專家有「政治算計」應感到羞愧

萌汪「被迫當模特」攝影棚都架好！　網見成品驚呆：好厲害

8月26日11:00　《料理之王》開錄記者會準時直播！

只賣3小時！台中現切銷魂生魚片　20片只要200元、鮭魚厚實又鮮美

財經熱門新聞

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

華航單日載客量只有去年3%至4%　客運到明年第二季都不樂觀

畢業就考銀行行員好嗎？網曝2好3壞

工總籲紓困3.0加速通過！今發表「2020白皮書」　警告有失業倒閉潮

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

即／外傳到墨西哥設新廠　鴻海否認

台積電證實2奈米製程落腳新竹

台股成交爆天量　國泰證大砍網路下單手續費搶客

台彩6年大賺1920億　最後花費去處曝光

更多熱門

相關新聞

台積電「新RD研發中心」預計2021年啟用

台積電「新RD研發中心」預計2021年啟用

晶圓代工廠「台積電」（2330）25日舉行技術論壇，業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電持續擴大投資，2019年半導體研發經費高達近30億美元，保證在今天、在未來的最領先技術帶給客戶，同時他也透露，台積電新建的R&D研發中心，會有一條全世界最領先的半導體研發生產線，預計在2021年建成，將容納8000位科學家和工程師。台積電將繼續研發、投資、創新，帶動半導體新技術的開發。

台積電總裁魏哲家：3奈米製程2021年試產

台積電總裁魏哲家：3奈米製程2021年試產

台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

「我們絕不與客戶競爭！」魏哲家曝光台積電強大祕密

「我們絕不與客戶競爭！」魏哲家曝光台積電強大祕密

台積電打造「TSMC 3DFabric」平台　整合3DIC技術

台積電打造「TSMC 3DFabric」平台　整合3DIC技術

關鍵字：

台積電秦永沛

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

老婆傳蟑螂肢解照　奴才後悔親親

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面