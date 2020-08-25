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中華電、交通/陽明大學合作　打造5G AIoT智慧醫療服務

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▲▼中華電信、交通大學、陽明大學簽署智慧醫療產學技術合作意向書。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電信、交通大學、陽明大學簽署智慧醫療產學技術合作意向書。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

電信業者5G服務開台後，便開始積極發展5G應用服務；中華電信、交通大學、陽明大學今（25）日簽署產學技術合作意向書，共同發展5G AIoT智慧醫療服務，並將進一步合作建置以病人為主、全程醫療照護的未來智慧醫院。

據了解，現階段三方是以技術合作為目標，以發展智慧醫療照護解決方案；李來說，由陽明大學數位醫學中心與中華電進行「智慧居家睡眠健康照護方案」的產學合作開發，另外以中華電的健康雲進行病患居家睡民心電圖、血氧生理資訊蒐集，提供陽明大學AI智能睡眠平台進行診療分析，好讓醫院安排後續約診治療。

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而未來以交大、陽明兩校合併後，推動設立的醫療願所謂「智慧醫療創新技術場域驗證」，合作建置未來智慧醫院。

中華電信企業客戶分公司資訊通信處處長柯偉震指出，與陽明合作的智慧睡眠應用，預計在今年年底會建置出一套完整的架構，最快明年即可將此一應用推行到醫療院所當中。

另外，中華電企業客戶分公司總經理吳麗秀指出，以往中華電在醫療院所的應用僅有做到Wi-Fi等的底層服務；往後希望可以透過5G智慧醫療，以提供在醫院更實質的應用服務。未來在交大博愛校區將設立的醫院當中，即會導入更完整的智慧醫療應用。

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