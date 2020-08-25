威力彩買氣加持！台彩6年來累積盈餘1920億　最後花費去處曝光

▲根據台彩統計，今年7月為政府創造的公益彩券盈餘達新台幣76.94億元。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩史上最高頭獎送出31億元，在買氣發威加持下，台灣彩券公司今（25）日表示，2020年7月份為政府創造的公益彩券盈餘為新台幣76.94億元，自2014年1月至今年7月底為止，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘達1,920.93億元。

台彩表示，彩券累積盈餘依規定，分配50%給地方政府辦理社會福利，其中45%供政府補助國民年金，其餘的5%則挹注全民健康保險準備。

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台彩指出，今年7月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為76.94億元，其中38.47億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，但實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，34.62億元分配至國民年金，3.85億元則分配至全民健康保險準備。

台彩也提及，今年7月份政府公益彩券盈餘是以刮刮樂第4363至4379期、大樂透第109000061至109000069期、威力彩第109000053至109000061期、四星彩第109000157至109000183期、三星彩第109000157至109000183期、38樂合彩第109000053至109000061期、49樂合彩第109000061至109000069期、39樂合彩第109000157至109000183期、今彩539第109000157至109000183期、雙贏彩第109000157至109000183期以及賓果賓果第109036947至109043239期的銷售總額為計算基礎。