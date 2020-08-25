【黃寶慧】慧眼看天下／民主黨全代會刪「一中原則」拜登對陸將比川普更狠！？　吳子嘉：個人背景加上民意基礎，有可能！

新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普18日曾表示不滿中國大陸對新冠肺炎的處理，因此延期了原訂在8月中旬的美中貿易會談，他23日接受美國福斯電視專訪時更揚言美中經濟可能脫鉤。不過中國大陸商務部20日已經先透露，中美已經敲定近期內通話，雙方為甚麼態度不一、反反覆覆？

美麗島電子報董事長吳子嘉在《慧眼看天下》節目中表示，這個「會談」不是以談判為主，而是美中雙方每半年檢視、審查貿易協議落實程度的場合。但是美中目前處於緊張不斷上升的狀態，對世界局勢恐有負面影響，中國大陸希望利用這個和美方代表見面的機會，增加更多的議題開拓談判空間。比較棘手的是，美國目前總統選戰打得熱，上週民主黨先舉行了全國代表大會，兩黨正在比較誰對中國大陸更狠，「中國議題」成為民主黨、共和黨在選戰中積極操弄的重要議題之一。

民主黨在這次的全國代表大會，就通過了長達92頁的新黨綱，其中把原本「恪守一中原則與台灣關係法」的內容，刪掉「一中原則」只剩下「恪守臺灣關係法」，背後代表甚麼涵義？吳子嘉分析，關於民主黨黨綱「去一中原則」不能太認真看待，因為綜觀美國政治，沒有一任政府能做得到，而將視野拉遠一點以國際關係的角度來看，也不是美國一個國家就可以做到。不過他認為，如果拜登入主白宮，所制訂的對華政策可能會比川普的對中政策來得有效，因為川普強調憑藉美國一己之力，是一個單邊主義者，但是拜登陣營的外交政策顧問瑞特納曾表示，面對中國大陸的挑戰，美國必須拋棄川普「美國第一」路線，並修復與同盟關係，採取結盟的方式讓中國大陸的政策轉彎。

而拜登的對中政策有可能比川普更強硬？吳子嘉認為有可能，因為拜登本身和中國大陸關係密切，回顧2016年川普勝選後，因為深受「通俄門事件」困擾，上任後第一個制裁對象就是俄國。拜登正面臨同樣的問題，再加上美國境內由於新冠肺炎疫情，存在反中的情緒，根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調，有70%以上的民眾對華裔存在不滿，拜登的個人背景再加上民意基礎，可能將使他對中國大陸展現空前的強硬態度。

因為美國的不斷打壓，中國大陸轉而投向「亞洲好鄰居」的懷抱？中共中央政治局委員楊潔篪8月19日到22日接連出訪新加坡、韓國，分別和新加坡總理李顯龍以及韓國國家安保室長徐薰見面，軍情與航空網站主編施孝瑋在節目中表示，中國大陸現任領導人習近平上任後，因為填海造陸跟軍事的擴張，讓南海周邊國家對中國大陸起了戒心，但是在東南亞地區，安全雖然靠美國，經濟很大部分還是倚賴中國大陸，這次楊潔篪出訪新加坡、韓國，是要和這兩個受到新冠肺炎衝擊嚴重的國家穩固關係，也釋放出未來美中對峙上，希望這些國家不要直接靠攏美國的政治訊息。

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