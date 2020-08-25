台積電7奈米、5奈米技術領先全球！總裁魏哲家：3奈米製程2021年試產

▲台積電總裁魏哲家在台積電技術論壇上，對防疫工作人員致上最高的謝意。（圖／翻攝自台積電）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）25日舉行技術論壇，總裁魏哲家表示，疫情帶來衝擊，正加速數位轉型。他看好5G相關應用工具與發展，也預期5奈米製程強效版、4奈米製程將於2021年第四季開始試產，另外3奈米製程預計於2021年進行試產、2022下半年進入量產。

魏哲家在台積電技術論壇表示，由於疫情關係，今年是首度以線上型態舉辦，他先向第一線勇敢對抗疫情的防疫工作人員，致上最高的謝意；許多人必須與親友隔離，但幸好在科技的協助下，大家還能聯絡彼此，互相加油、打氣，讓人與人之間的聯繫變成可能，半導體產業於此貢獻良多。

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除了網路聯繫，魏哲家指出，半導體技術的運算能力，協助科學家與研究人員深入了解疾病，找到治療方法，包括溫度感測器、自動駕駛、機器人技術等，在全球共同對抗疫情的同時，創新應用更顯得重要；半導體產業仍會持續支持開發解藥或疫苗的工作，繼續做出更多貢獻。

在數位轉型上也正在加速，魏哲家認為，半導體技術促成5G相關應用，如5G手機已成為生產工具，也是健康追蹤器及智慧居家系統的操控中心；值得一提的是，5G也可進一步應用在人工智慧、大數據分析、數十億的互聯裝置上，經由智慧連結，技術將能大放異彩，像是減緩塞車的問題，利用5G連結車輛和交通基礎建設，就能即時監控，進一步控制車流。

▲魏哲家看好5G相關應用工具與發展。（圖／翻攝自台積電）

魏哲家分享，台積電擁有世界級技術，再加上客戶的產品創新，「我們一定能夠成就更多！」台積電會努力貫徹應有的使命，成為客戶值得信賴的技術及產能提供者，而且承諾以技術領先的卓越製造，協助客戶不斷創新。

以台積電領先業界「7奈米技術」為例，魏哲家表示，在進入量產後，7奈米支援了許多創新，從行動裝置、高效能運算與人工智慧、5G、網路連接裝置、資料中心到智慧車，眾多先進具影響力的產品應用，都使用了台積電7奈米技術。最近7奈米更達到出貨10億顆晶粒的里程碑，他感謝客戶選擇7奈米來實現各種尖端的產品創新。

魏哲家指出，儘管面對更艱鉅的挑戰，台積電15廠快速地讓7奈米進入量產速度，速度與上一代相當，更驚人的是，量產1年後，「7奈米的強化版技術」（N7+）進入量產，成為業界第一個進入商業運轉的EUV製程，並持續維持高良率、在邏輯密度和速度上具有高度競爭力。

▲魏哲家透露，晶圓18廠是業界第一座生產5奈米的晶圓廠，也是全球最先進的半導體晶圓廠。（圖／翻攝自台積電）

「今年晶圓18廠正加速5奈米的量產。」魏哲家進一步指出，台積電5奈米是業界目前最先進的製程技術，提供最佳PPA，跟7奈米相比，5奈米在速度上提升15%、功耗降低30%，邏輯密度可提升80%；5奈米製程廣泛採用EUV微影技術，更加鞏固台積電在先進製程的領導地位。

魏哲家說，台積電計畫在2021年讓「5奈米的強化版技術」（N5P）進入量產，晶圓18廠是業界第一座生產5奈米的晶圓廠，也是全球最先進的半導體晶圓廠。

台積電進一步拓展在先進製程的領先地位。魏哲家表示，4奈米在速度、功耗密度上更加進步，與5奈米有100%的IP相容性，可以沿用5奈米既有的設計基礎架構，加速產品創新，4奈米將於2021年第四季開始試產。

談到市場矚目的3奈米技術進展。魏哲家透露，這項製程具備創新的微縮特徵，跟5奈米相比，速度可以提升15%，功率可以降低30%，邏輯密度可以增加70%，3奈米預計於2021年進行試產，2022下半年進入量產。與此同時，台積電也正在與客戶密切合作，定義3奈米之後下個主要節點的規格進度。

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