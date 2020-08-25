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待業痛苦指數攀升　調查：6成新鮮人尚未找到工作！

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▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲yes123求職網指出，約6成新鮮人仍在求職中。（圖／unsplash）

記者余弦妙／台北報導

今年畢業生自6月以來就開始陸續投入職場，不過今年初新冠肺炎疫情的攪局，也讓今年的求職過程更加困難，對此，yes123求職網就針對今年求職者進行調查結果顯示，今年應屆畢業或退伍者，其中有59.1%的人還處在求職階段。

yes123求職網指出，從今年應屆畢業或退伍，而且曾經求職過的新鮮人的調查數據中顯示，現階段有40.9%透露，「已經找到或正在從事正職工作」，但比例卻低於去年同期的45%。這也意味著其餘的59.1%，仍處於無正職狀態，其中又分成了，42%屬於尚未找到任何正職工作；17.1%屬於曾經找到正職工作，但目前離職。

請繼續往下閱讀...

另外，對於已經或曾經找到「頭路」的新鮮人，大概需要花多少心力，才有可能爭取到一份正職工作呢？該調查則發現，平均要投過20封履歷，才會獲得一家企業的面試機會，與去年的19.1封差不多；同時得再面試5.4家公司，才能真正找到一份工作，略多於去年的4.8家。按此數據換算下來，新鮮人如果想得到一次錄取機會，大約要投遞108封履歷表。

yes123求職網也說，從本次調查也發現，今年的新鮮人在求職期間，每天平均會花2小時的時間，在應徵工作這件事情上面；其中甚至有9.9%的人，一天會投入四小時(含)以上找工作。

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