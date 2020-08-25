航運指數創一月以來新高「業績揚帆」　陽明海運盤中亮燈攻漲停

▲目前陽明海運共計有20艘14,000 TEU級全貨櫃輪加入營運，為陽明海運更添競爭力。圖為鼎明輪。（圖／陽明提供）

記者林淑慧／台北報導

航運指數創今年1月30日以來新高，激勵貨櫃航運業者業績揚帆，台股今（25）日開盤航運類股向上點火，陽明海運盤中亮燈攻上漲停板，股價最高來到每股8.74元，長榮海、萬海股價也同步走高，成為今天盤面焦點股。

法人分析表示，美西運價今年以來已上漲一倍，激勵航運指數持續走揚，創下今年一月以來新高，隨著第三季進入貨櫃航運旺季，價量齊揚，貨櫃航運三雄長榮海、陽明海、萬海業績表現「可以正面期待」。

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近期油價處於低檔，以遠洋航線為主的陽明海運營運受惠，雖然因新冠肺炎疫情衝擊大幅減班，六月單月營收達109.2億元，與去年同期相比年減三成，但單月稅前利益為2.69億元，年增935%，單月稅前淨利明顯成長。

法人分析指出，七月及八月是貨櫃航運最旺月份，季節性強於六月，亦即七、八月的貨量通常會高於六月，加上七、八月SCFI貨櫃綜合運價都高於五月或六月，看好陽明海運七月及八月的單月EPS可能更高。

長榮海運第二季營收為438.7億元，雖年減6.9%，但稅後純益31.9億元，創下2017年第3季以來新高，每股稅後純益（EPS）為0.66元，上半年合計稅後純益為27.5億元，EPS為 0.57元。其中，六月單月獲利已佔第二季獲利比重的53%，而七、八月為貨櫃航運最旺月份，後市表現看旺。

依據Alphaliner預估，2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。長榮海運表示，2020年6月至 2022年底將有63艘新船(含自有及租入)待交付，預計運能將增加529,000 TEU，挹注營運表現可期。

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