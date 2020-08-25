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廠商對景氣信心回溫　三大產業7月營業氣候測驗點同步上揚

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▲▼台經院7月景氣動向調查。（圖／台經院提供）

▲台經院7月景氣動向調查。（圖／台經院提供）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（25）日公布7月景氣動向調查，製造業與營建業營業氣候測驗點同為連續三個月上揚，服務業測驗點則為連續第四個月呈現上揚態勢，其中營建業上揚幅度尤其大，測驗點創2011年7月以來的新高，三大測驗點都是今年以來的新高。

台經院表示，服務業測驗點為95.14點，月增3.24點，為連續4個月上揚，並創近1年半來高點，製造業來到96.32點，月增5.9點，連3升，也創今年新高，營建業來到108.43點，月增8.90點，不僅連3升更創9年來單月新高。

請繼續往下閱讀...

儘管近期全球疫情面臨第二波威脅，但主要國家重啟經濟方向不變，經濟數據持續改善，但疫情再度爆發恐拖累全球景氣復甦速度。而國內方面，由於全球需求持續回升，帶動國際原油與原物料價格溫和走高，半導體高階需求依舊強勁，使得7月出口由負轉正、製造業生產表現維持正成長態勢，製造業廠商對當月景氣看法轉為樂觀。

至於服務業，台經院說，7月進入暑假出遊旺季，且政府多項振興方案陸續上路，加以國內股市交投熱絡，有助於拉抬零售業、餐旅業與金融相關產業的景氣；營建業方面則是受惠於超低利率與寬鬆資金的挹注，使得遞延性的買盤回流，因而7月房市交易熱絡，加上政府機關落實執行進度，故整體營建業廠商對於景氣看法趨於樂觀。

展望未來，台經院表示，儘管近期美歐日疫情憂慮升溫，不過主要國家重啟經濟方向不變，經濟數據持續改善，如美國7月零售銷售、工業生產與產能利用率等數據皆較上月轉好，不過隨著第二波疫情擔憂縈繞及美中緊張局勢持續惡化，市場不確定因素仍存，恐拖累全球經濟復甦速度。

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