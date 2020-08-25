口罩搶購潮！經濟部：兒童平面口罩每月徵用1650萬片「廠商趕出貨」

▲經濟部表示，買口罩不用擔心，除了市面上的自由販售可購買外，口罩實名制會持續到年底。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

全球新冠肺炎疫情蠢動，全台口罩搶購潮再現，經濟部今（25）日表示，兒童平面口罩每月已徵用至少 1650 萬片，並請業者提早交貨，而14天9片、1片5元實名制會一直實施到年底，自用口罩供給量應該無虞。

全球疫情嚴峻，截至昨日為止，全球已有逾2344萬人確診、超過80萬人死亡，但國人戴口罩比率明顯降低；指揮中心指揮官陳時中5日召開記者會宣布，即起民眾出入醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、展演競賽場所、教育學習場所、宗教場所、娛樂場所、大型活動等八大類場所，務必配戴口罩。

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針對國內藥局、各大賣場再度出現口罩搶購潮，經濟部表示，小朋友的口罩需求，經濟部已經協調廠商增產，優先提供徵用；幼幼口罩增產至少 80 萬片，預計年底前可增加供應至少 500 萬片。

經濟部官員也提醒全台家長們，幼幼口罩（適合2-4歲）及小童口罩（適合4-8歲），到 eMask 網站、健保快易通 APP、或到四大超商 Kiosk 事務機預購，一定買得到。

另外，指揮中心也已增加每週配送到藥局及超商的數量，提醒口罩實名制第 15 期預購到明天截止，請民眾把握時間預購起來。

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