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蘋果股價飆！CEO庫克再獲逾83億元獎勵　上週捐贈近1.5億元做公益

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▲▼蘋果CEO庫克（Tim Cook）。（圖／路透）

▲除非蘋果股價爆跌，否則庫克周一將再獲得56萬股蘋果股票作為年度獎勵。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

2011年8月24日，蘋果聯合創辦人賈伯斯（Steve Jobs）宣布卸下蘋果執行長職務，由時任營運長的庫克（Tim Cook）接任。9年來，庫克身價隨著蘋果股價飆漲，據外電報導，除非蘋果股價爆跌，否則庫克周一（24日）將再獲得56萬股蘋果股票作為年度獎勵。

《彭博》報導，庫克擔任蘋果執行長的9年來，可說是取得了一連串的勝利。蘋果7月底釋出了有史以來最佳的第三季財報，隨著蘋果股價持續飆漲，上週市值更一舉突破2兆美元大關，連帶使庫克身價水漲船高，在不到2周的時間內便突破10億美元。

請繼續往下閱讀...

除非蘋果股價暴跌，否則庫克周一將領到56萬股蘋果股票。若以蘋果周一收盤價503.43美元來計算，庫克領到的股票總價值約為2.81億美元（約新台幣83.26億元）。

庫克的年度獎勵，部分與他持續為蘋果效力有關，而其餘獎勵則取決於蘋果股價3年內相對於標普500指數其他成分股的表現。據《彭博》彙編的資料顯示，截至上周五，蘋果3年內的報酬率約為225%，較標普500指數大部分成分股企業來得高。

現年59歲的庫克曾於2015年表示，計畫將自己的大部分財產都捐出，據《MacRumors》報導，每年8月，庫克都會向慈善機構捐贈價值約500萬美元（約新台幣1.48億元）的股票，而據美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，庫克上周已向一家不具名的慈善機構捐贈了價值超過500萬美元的蘋果股票。

若以蘋果周一收盤價503.43美元來計算，約捐贈了10,715股。此次捐贈後，庫克仍持有83萬7,374股蘋果股票，價值4.22億美元。

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關鍵字：

蘋果庫克股票獎勵

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