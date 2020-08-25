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「擔心成績不好」17歲男焦慮離世　考到高分爸哀傷：只希望他還在

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▲▼考試，考生，試題，律師，司法，法律。（圖／視覺中國）

▲男子生前十分擔心考試成績。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國肯特郡一名17歲男子考完試後因為擔心成績不好後來不幸身亡，然而成績出爐後才發現考到了理想高分，他的離世讓父母悲痛又感慨。父親哀傷表示，他對兒子感到自豪，但比起好成績更希望對方還能陪在他身邊。

17歲少年麥凱爾(Matthew Mackell)今年5月7日被人發現陳屍在公園，警方在他的日記中發現，他除了擔心自己的考試成績，也對未來充滿了擔憂。48歲的父親邦德(Michael Bond)表示，兒子熱愛數學，期待未來能成為一名會計師，然而因為新冠肺炎疫情失去工作後，連帶影響到心情。

麥凱爾去世後，考試結果顯示他在最重視的金融科拿到了名列前茅的好成績，邦德特地前往墳前給予祝賀，雖然對其感到驕傲，但坦言比起成績更希望人還能陪在身邊。哥哥克里斯(Chris Mackell)也表示，弟弟平常是個開朗的人，導致家人都沒有注意到異狀，希望大家在封城期間若有憂鬱問題一定要主動開口求助，以免憾事再度發生。

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