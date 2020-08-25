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北韓先軍節60週年　官方強調軍隊效忠金正恩「只跟隨白頭血統」

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▲韓戰結束67週年，北韓領導人金正恩向武裝部隊首席指揮官贈送紀念手槍後，合影留念。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩向武裝部隊首席指揮官贈送紀念手槍後，合影留念。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓國定紀念日先軍節今（25）日迎來60週年，北韓官報《勞動新聞》在頭版刊登大幅文章，強調軍人應對領袖及朝鮮勞動黨保持忠誠。近來北韓領導人金正恩逐步建構多元化的軍事管制系統，官方此番言論也因此備受關注。

先軍節是為了紀念前領導人金正日於1960年8月25日親臨指導朝鮮人民軍第105裝甲師部隊，開啟了「一切以軍事為先」的先軍政治方針。今迎來60周年，勞動黨機關報《勞動新聞》於頭版刊登一篇以〈偉大領導人金正日同志革命性的黨軍建設功績是保證主體革命勝利前進的萬年財寶〉為題的文章。

文中指出，北韓軍隊與聽命於憲法上武力最高統帥的其他國家，有著本質上的不同。並且強調，「在我們革命中，領導者的繼承性之所以堅定不移，是因爲持槍的武裝隊伍只跟隨白頭血統。這種革命性軍風在領導者的改變時期應該一如既往地發揮高水平。」顯示敦促人民軍對金正恩需絕對服從與忠誠的意圖，也是他自執政以來的追求。

強調軍隊忠誠，是爲了消除軍方在金正日時代所養成的政治影響力，在黨的統治下能單純發揮「保衛國家」的作用。此外，南韓國家情報院20日在國會情報委員會非公開業務報告中說明，北韓去年年底增設了「軍政指導部」，其目的是「加強黨對軍隊的控制力」，似乎可與今日北韓官報發表的文章相互映證。

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