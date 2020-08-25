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法人：台股有3大趨勢　本周上攻萬三關卡關鍵在外資

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▲▼台北股市創新高 台積電大漲衝破400。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台股連續第6周遭外資提款，再度淨流出1.7億美元。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股上周四重挫衝擊，出現連續第6周遭外資提款，再度淨流出1.7億美元（約新台幣50.37億元），法人表示，台股目前呈現3大趨勢，指數且戰且走，另從籌碼面來看，在缺乏外資法人助攻下，台股本周要上攻13,000點恐有難度。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股目前呈現3大趨勢，首先是美國政府加強管控華為手機供應鏈，而華為是全球市占率前3大手機供應商，按美國政府現在打壓華為力道估算，華為未來手機市占率將大幅下滑，連帶打擊華為供應鏈中的台廠。

請繼續往下閱讀...

周俊宏指出，從中美貿易戰爆發以來，台廠一直是受惠的一方，但從近期事件演變方向來看，未來台廠越來越難以兩邊討好，「選邊站」的態勢越來越明顯，市場對相關族群評價也較之前謹慎。

第二，資金正從科技流向傳產，周俊宏觀察，受上述因素影響，市場資金有移往傳產趨勢，以疫情爆發前的奧運受惠股來說，近期股價表現逐漸轉強。

第三，板卡族群後市受期待，周俊宏表示，一方面疫情依舊持續延燒，在家工作趨勢預料將持續至明年初；另一方面，原本電腦每三年就差不多會出現一輪換機潮，近年由於手機、平板出現，延遲了換機潮的循環，但疫情使民眾在家時間拉長，電腦升級需求再現，上述兩項因素都將有利板卡族群。

至於選股方向，除了傳產、板卡族群外，長期來說，周俊宏看好例如Mini LED、腳踏車、遠距工作受惠股等。

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