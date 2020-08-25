丈夫染疫害家人變成瘟神　他身亡後3天...受辱妻帶著兒女一起跳河

▲丈夫染疫身亡後，全家人竟然一起跳河。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度安德拉邦近來因為新冠肺炎疫情發生不幸事件，一名男子因為感染新冠肺炎身亡，沒想到他的家人也受到牽連，一家人成為村民眼中的瘟神。妻子最後受不了打擊竟然帶著2名兒女一起跳河，導致3人身亡。

《印度時報》報導，事件發生在東哥達瓦里縣(East Godavari)，50歲女子帕爾米(PARMI Suneetha)18日被人發現，帶著2名兒女一同跳進哥達瓦里河(Godavari)身亡，其分別是25歲兒子帕尼(Phani Kumar)與23歲女兒拉克希米(Lakshmi Aparna)，據了解，就在事發3天前，她的52歲丈夫才剛因為新冠肺炎在醫院身亡。

警方在帕尼的日記中發現，父親身亡的消息令全家受到打擊，然而卻沒有任何親友前來探望他們，也沒人願意參加喪禮，再加上有其他親戚確診，所以決定結束生命。類似案件24日也發生在維薩喀巴坦市(Visakhapatnam)，男主人染疫身亡後，遺孀便帶著2名女兒服毒輕生，3人後來被緊急送到醫院，目前仍在治療中。

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▼印度目前疫情仍然十分嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

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