大三生3個月賺20萬！用4萬本金「操作台股」　網提醒：新手別暈

▲原PO分享自己三個月的對帳表。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

除了每個月的固定薪水之外，許多人會投資理財，增加自己的被動收入，一名就讀財金系的大三生，分享自己用4萬元操作台股，花費三個月的時間賺到20萬元的故事，「一開始策略是用現股當沖 ，試著把本金放大，再用融資槓桿留倉，創造出更多空間 」。

原PO在「Dcard」發文，今年5月20日新開一個證券戶，放入4萬元本金操作台股，「因為就只有4萬元，不夠留倉就是直接坎出去，沒有任何猶豫的時間，沒有捨不得，所以更要紀律操作，並且控管風險 」。但他也表示，並不是一開始就很順利，5月時賠了3千多元，「因為操作時凹單想去攤平，導致虧損的部位變大，最後只能認賠殺出 」。

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原PO接著說，記取教訓之後，接下來的三個月本金慢慢成長，「這時操作策略是，至少要留1~2萬操作當沖，其他的錢使用融資留倉短線操作」，但是還是要注意風險控管，個人就不持有股票太久，當時大家炒得火熱的生技股，也因此沒有加入戰局，一路到現在共賺了20萬。

▲原PO分享自己三個月的證券存摺。（圖／翻攝自Dcard）

他也向本金少的人喊話，「不能因為本金少就放棄，努力做功課研究，遲早有一天，就能找到屬於自己的操作模式」。但他也不建議，一開始就用現股當沖，以及融資操作，因為非常危險，要進場前必須先做好功課，當很熟練並且有一定的勝率時，就可以使用槓桿增加獲利。

網友們看完後紛紛留言表示，、「每天有對帳單respect」、「好厲害喔，我當沖沖到後來，都默默變成波段」、 「有獲利給讚，會存活的人大概10個有9個半，不是沒機會，沖不過留倉一次就掰了」、 「雖然覺得很猛，但我也知道有些人賺50萬，虧100多萬，但他會把賺50萬的紀錄po出來教學」。

但也有人表示，「當沖沖到一百多萬，根本不能算是用四萬來玩，要不是連漲三個月，哪有這種獲利空間，當沖一定是找波動大的，等等一個瞬間跌下來，4~5%立馬沒錢交割」、「看到這種文，只想跟新手說，當沖有辦法讓你賺20萬，當然也有辦法讓你賠20萬」、「我看過很多當沖的前面大賺，後面連本帶利吐回去，希望你不是其中一個。當沖真的沒這麼好賺，建議你，以年為單位，看看自己有沒有真的賺到。」