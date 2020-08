美警瞄準非裔男「從背後連開7槍」3孩在車上目睹！再掀反種族歧視示威

▲美國威斯康辛州基諾沙(Kenosha)的29歲非裔男子布雷克(Jacob Blake)手無寸鐵,竟遭警方從背後開了7槍(圖/翻攝Twitter@GSarafan)

美國再度爆發反種族歧視示威,威斯康辛州基諾沙(Kenosha)的29歲非裔男子布雷克(Jacob Blake)手無寸鐵,竟遭警方從背後開了7槍,而他的3個孩子當時就坐在車上目睹一切。相關影片在社群媒體上流傳,點燃民眾怒火,抗議人士徹夜破壞、縱火,市府已經召集國民衛隊支援,並且實施宵禁。

CNN報導,警方23日下午5時11分接獲通報,前往處理家庭糾紛。影片中,布雷克在一輛灰色廂型車旁徘徊,身後其中一名警員正持手槍對準他的背部。布雷克正要踏入駕駛座時,突然被比較靠近的警員抓住衣服,下秒就爆出7聲槍響,背景傳來圍觀群眾的驚叫與嘶吼。

律師克倫普(Ben Crump)表示,布雷克分別為3歲、5歲和8歲的孩子當時就坐在車裡,目睹一切。他說,布雷克當時是為了「制止兩名女性的糾紛」,卻遭到警方槍擊,目前正在加護病房中,情況穩定。

▲基諾沙市爆發反種族歧視示威。(圖/達志影像/美聯社)



影片拍攝者懷特(Raysean White)當時正在對街,聽見女人的爭吵聲後,看到布雷克前來,然後隨著其中一名女人進入屋內。他中間短暫離開,再次回來時,看見布雷克與警方扭打成一團。懷特表示,雖然他不知道是什麼事情引發糾紛,卻因目睹的事件感到非常憤怒與創傷,當天晚間甚至無法入睡。

克倫普將影片分享出去以後,在社群媒體上瘋傳,也導致基諾沙掀起示威。抗議群眾23日徹夜在郡政府行政大樓到處破壞,打破窗戶,胡亂塗鴉,燒毀附近的汽車、垃圾等物品,在郡法院縱火。

全副武裝的警員出動,排成一列隊伍保護公共大樓,市府緊急宣布宵禁,預計24日晚間8時至隔(25)日早上7時還會再度實施。郡法院與行政大樓24日都宣告關閉,所有聽證會與審判都必須延期。

▲示威群眾縱火焚燒破壞。(圖/路透)



▲基諾沙市市長表示,已經召集國民衛隊,協助執法。(圖/達志影像/美聯社)



市長安塔拉邁 (John Antaramian)證實,他已經召集國民衛隊協助執法,「我們將會追究警方與大眾的責任。昨晚在基諾沙發生的事情令人無法接受。」州長埃弗斯(Tony Evers)說,必須「保護關鍵基礎設施與文化機構」。

據悉,涉案的2名警員24日已遭停職,警方要求刑事調查科接手調查,並將結果交由地區檢察官格雷夫利(Michael Graveley),決定是否針對警員提起訴訟。但是,基諾沙警察工會主席迪茲(Pete Deates)呼籲,在真相釐清以前,大眾千萬不要妄下判斷,「如同往常一樣,目前流傳的影片沒有捕捉到事件的所有複雜之處」。

