美警瞄準非裔男「從背後連開7槍」3孩在車上目睹！再掀反種族歧視示威

▲美國威斯康辛州基諾沙（Kenosha）的29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）手無寸鐵，竟遭警方從背後開了7槍（圖／翻攝Twitter@GSarafan）

記者吳美依／編譯

美國再度爆發反種族歧視示威，威斯康辛州基諾沙（Kenosha）的29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）手無寸鐵，竟遭警方從背後開了7槍，而他的3個孩子當時就坐在車上目睹一切。相關影片在社群媒體上流傳，點燃民眾怒火，抗議人士徹夜破壞、縱火，市府已經召集國民衛隊支援，並且實施宵禁。

CNN報導，警方23日下午5時11分接獲通報，前往處理家庭糾紛。影片中，布雷克在一輛灰色廂型車旁徘徊，身後其中一名警員正持手槍對準他的背部。布雷克正要踏入駕駛座時，突然被比較靠近的警員抓住衣服，下秒就爆出7聲槍響，背景傳來圍觀群眾的驚叫與嘶吼。

律師克倫普（Ben Crump）表示，布雷克分別為3歲、5歲和8歲的孩子當時就坐在車裡，目睹一切。他說，布雷克當時是為了「制止兩名女性的糾紛」，卻遭到警方槍擊，目前正在加護病房中，情況穩定。

▲基諾沙市爆發反種族歧視示威。（圖／達志影像／美聯社）



影片拍攝者懷特（Raysean White）當時正在對街，聽見女人的爭吵聲後，看到布雷克前來，然後隨著其中一名女人進入屋內。他中間短暫離開，再次回來時，看見布雷克與警方扭打成一團。懷特表示，雖然他不知道是什麼事情引發糾紛，卻因目睹的事件感到非常憤怒與創傷，當天晚間甚至無法入睡。

克倫普將影片分享出去以後，在社群媒體上瘋傳，也導致基諾沙掀起示威。抗議群眾23日徹夜在郡政府行政大樓到處破壞，打破窗戶，胡亂塗鴉，燒毀附近的汽車、垃圾等物品，在郡法院縱火。

全副武裝的警員出動，排成一列隊伍保護公共大樓，市府緊急宣布宵禁，預計24日晚間8時至隔（25）日早上7時還會再度實施。郡法院與行政大樓24日都宣告關閉，所有聽證會與審判都必須延期。

▲示威群眾縱火焚燒破壞。（圖／路透）



▲基諾沙市市長表示，已經召集國民衛隊，協助執法。（圖／達志影像／美聯社）



市長安塔拉邁 （John Antaramian）證實，他已經召集國民衛隊協助執法，「我們將會追究警方與大眾的責任。昨晚在基諾沙發生的事情令人無法接受。」州長埃弗斯（Tony Evers）說，必須「保護關鍵基礎設施與文化機構」。

據悉，涉案的2名警員24日已遭停職，警方要求刑事調查科接手調查，並將結果交由地區檢察官格雷夫利（Michael Graveley），決定是否針對警員提起訴訟。但是，基諾沙警察工會主席迪茲（Pete Deates）呼籲，在真相釐清以前，大眾千萬不要妄下判斷，「如同往常一樣，目前流傳的影片沒有捕捉到事件的所有複雜之處」。

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