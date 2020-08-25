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23歲女客服「年薪96萬」！踏入職場第一年　年終領9.5月...網羨炸

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▲手機，網路，保障，客服，專線。（圖／pixabay）

▲只要肯努力，人人都可以年薪百萬。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

大部分的人都希望有份穩定又高薪的工作，擁有百萬年薪更是許多人的夢想，一名44歲的銀行客服主管，在PTT上分享女員工年薪百萬的路程。女員工是23歲私立科大新鮮人，基本月薪34500元，加上津貼、獎金和加班費，月薪約為50640元，平時工作認真積極，主管年終讓她領9.5個月，加上行員存款，女員工年薪約96萬元，這還只是他出社會的第一年。

原PO在文中提及，自己在銀行工作近20年，負責管理客服中心，部門內的員工約80人，因為門檻低，有30%的員工都是私大跟科大，也有國立大學畢業的人，但做不久就會離開，因此他也不會想要雇用國立大學畢業的人，「培養一個專業客服，要花很久的時間，我需要的是願意當客服的人，比有能力當客服的人還重要。」

請繼續往下閱讀...

▲▼銀行女行員、OL、辦公族、櫃姐。（圖／翻攝pakutaso）

▲女客服人員出社會第一年，年薪就高達96萬元。（圖／翻攝pakutaso）

他在文中指出，雖然客服中心錄取門檻低，但只要努力一樣可以年薪百萬。他分享一名23歲科大畢業女員工的故事，剛進社會時月薪是34500元，每月值班津貼加上獎金約為8500元，此外，她每月加班平均40小時，每小時加班費是191元，加上原本的薪資後，月薪平均為50640元。她的認真讓原PO非常感動，因此年終讓她領月薪的9.5個月。

原PO接著說，她另外還有48萬，年利率6％的行員存款，「我不知道他有沒有這麽多存款，就算沒有，這些小朋友也會叫父母把錢存進來，一年利息28800元」，加上原本的薪資後，年薪高達96萬元，「這只是她出社會的第一年，那年她23歲，若考量年度調薪，你覺得她幾歲可以破百萬？辛苦的地方一定有，但天下沒有白吃的午餐，重點在你有沒有遇到機會，還有願意付出多少」。

貼文一出後，引來網友們熱烈討論，「行業真的很重要」、「年終9.5個月都比科技業強了」、「這麼好賺還整天打電話，推銷貸款儲蓄險」、「銀行的年終真的不手軟」。但也有人認為，「每天加班2小時，女生應該沒多久就離職了」、「客服真的需要有強大的耐心，每天就是被客人或客戶罵」、「金融業獎金是真的很敢給，但也很操，其實跟科技業一樣」。

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