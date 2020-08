共和黨全代會登場！川普連4天「黃金時段」亮相　移師白宮草皮演說

▲川普與潘斯接受共和黨提名。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國共和黨全代會在24日登場,除了正式提名川普與現任副總統潘思(Mike Pence)參選外,川普連續4天都會在「黃金時段」10點亮相,搶佔選民目光。整場全代會的焦點也會從疫情轉向美國未來願景,首日將以「應許之地」為主軸,邀請美國駐聯合國前大使海理、川普長子小川普(Donald Trump Jr.)發表演說。

共和黨全代會因為疫情影響,將透過視訊直播方式,在北卡羅來納州的夏洛特(Charlotte)與華府進行連線播出,整場將以「向美國偉大故事致敬」(Honoring the Great American Story)為主軸,而每天分別以「應許之地」(Land of Promise)、「機遇之地」(Land of Opportunity)、「英雄之地」(Land of Heroes)、「偉大之地」(Land of Greatness)為題安排演說。

本次全代會最特別的地方在於,川普將發揮其「明星」特質,選在每晚10點的黃金時段亮相,幾乎整個川普家族的成年子女都會發表演說,並兌現承諾將閉幕夜搬到白宮草皮。

▲麥克洛斯基夫婦在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議中持槍對著示威者。(圖/路透)



24日演講者包含美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)、川普長子小川普、長子的主播女友蓋佛爾(Kimberly Guilfoyle)與非洲裔參議員史考特(Tim Scott)。特別的是,佛州校園槍擊案死者父親波拉克(Andrew Pollack)、在種族示威中持槍對著示威者引發爭議的麥克洛斯基(McCloskey)夫婦也會現身。

25日主題可能圍繞在批評拜登的激進左派政策,講者除了國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)之外,川普的長子小川普、大女兒兼顧問伊凡卡(IvankaTrump)、次子艾瑞克(Eric Trump)、小女兒蒂芬妮(Tiffany Trump)與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也都會發表演說。

▲第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。(圖/達志影像/美聯社)



26日邀請許多被共和黨視為英雄的人物出席,預計主題將圍繞在警察制度的改革。當日演講者包含副總統潘思、第二夫人凱倫(Karen Pence)、川普媳婦賴拉(Lara Trump)等。

最後的閉幕夜將邀請唯一非裔內閣住房和城市發展部(Housing and Urban Development)的部長卡森( Ben Carson)與眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)等人發表演說。川普更將移師白宮外草皮演說,替整場全代會畫下句號。

►共和黨正式提名川普拚連任 沿用2016黨綱「對台關係法與6保證」

►川普警告:對手恐在11月總統大選舞弊 「但我們還是會贏」

►曾把槍口對著「反種族主義示威者」! 白人夫婦將現身共和黨全代會