全球最後0確診國家　亞太十島國戰勝疫情卻輸了經濟　

▲全球最後的10個「人間淨土」扛下了新冠病毒的攻擊，但疫情還是重創了它們的經濟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎疫情燃燒全球，不過仍有10個「最後的人間淨土」，目前仍保持0確診的記錄。儘管這些國家幸運逃過了疫情的魔爪，不過他們的經濟卻仍遭疫情波及，受到嚴重衝擊。

據BBC報導，目前維持0確診記錄的都是太平洋島嶼國家，分別是帛琉（Palau）、密克羅尼西亞（Micronesia）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、諾魯（Nauru）、吉里巴斯（Kiribati）、索羅門群島（Solomon Islands）、吐瓦魯（Tuvalu）、薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）和東加（Tonga）。

帛琉是一個以旅遊業支撐經濟的國家，國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，2017年，旅遊業就佔了該國GDP的40%。不過為了防疫情，帛琉在3月下旬關閉了國家邊界，瞬間讓全國的飯店營業額跌至冰點。

一名旅遊從業人員告訴BBC，他們並不責怪政府，因為他們在疫情的控制上確實做得很好，也為人民提供了財政支持，只是望著空無一人的飯店，他們「確實沒什麼可期望的了」。

馬紹爾群島的經濟同樣也受疫情重創。在疫情席捲全球前，國內飯店的入住率約為75至88%。自從政府在3月關閉邊境後，入住率大幅衰減為3至5%。在新冠病毒經濟衰退期，該國預計將流失700多個工作崗位，是1997年全球金融風暴以來最大跌幅。

馬紹爾群島對旅遊業的依賴程度遠低於帛琉，他們更大的問題在於漁業。為了防止疫情，曾經航經疫情國家的船隻被禁止進入馬紹爾群島的港口，國家也停止發行捕魚執照。根據美國的報告指出，馬紹爾群島的水族魚出口下降了50%，其他漁業出口也預計下降30%。

儘管關閉邊界使無確診病例的國家經濟受創，但並不是所有人都希望國家重新開放。萬那杜的的公衛主任塔日旺達（Len Tarivonda）表示，該國約有80%的人民居住在城鎮外，他們大多是自給自足的農民，平時也並不依賴正規經濟維生，因此在這波疫情下，人民的生活反而沒有受到太大的衝擊。不過亞洲開發銀行預計，萬那杜的GDP下降了近10%，是該國自1980年獨立以來最大的下降波動。