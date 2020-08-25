印度建築倒塌釀2死、百人受困　結構弱得像「紙牌屋」！

▲印度「煎餅式坍塌」後的建築物殘骸，目前預計仍有上百人受困瓦礫堆中。（圖／路透）



記者葉睿涵／綜合報導

印度西部馬哈拉施特拉邦 （Maharashtra）賴加德縣（Raigad）一棟建築物24日晚間發生嚴重垮塌意外，至少已釀成2死15傷，51人失踪，上百人受困瓦礫。官員表示，這棟建築物的基礎非常薄弱，因此它輕易地就像「紙牌屋」一樣倒下。

據CNA報導，坍塌的建築物是一座高5樓、擁有47個單位的大樓，屋齡只有10年左右。官員在接受印度報業托拉斯（PTI）採訪時表示，這座大樓約莫有200個住戶，除去已救出的78人，預計還有上百人受困瓦礫之下。不過還好，有些人因為疫情的封鎖，目前不住在這裡，幸運逃過一劫。

從大樓倒塌後的影片可見，大樓從屋頂開始層層崩塌，5樓中至少有3層推疊在一起。《印度快報》報導，印度國家災難響應部隊 （National Disaster Response Force）官員指出，從圖像來看，這是一次「煎餅式坍塌」（pancake collapse），即從頂層到底層相疊的墜落。

▲搜救行動進行了8小時後已成功救出78人。（圖／路透）



外媒報導，自大樓坍塌後，救援行動已進行了8小時，目前搜救團隊已成功救出78人。樓塌的原因目前尚未可知，有官員推測，連日大雨導致地基移位極有可能是這次事故的主因，因為在印度6至9月的雨季時期，建築物倒塌是很普遍的。

印度的建築物大多為「豆腐渣工程」，這也許是該國經常發生建築物崩塌的原因。CNN引述TV9報導指出，當地政治家賈格塔普（Manik Motiram Jagtap）表示，這棟建築物建立在非常「薄弱」的基礎上，因此它輕易地就像「紙牌屋」一樣倒下。

根據印度國家犯罪統計，2017年境內就有1160棟建築倒塌，奪走了至少1200條人命。政府已就此次事件下令徹查相關建築商，並追查建築材料和設計是否符合法規。

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