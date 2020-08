夫怒女怨！川普女顧問被迫閃辭　竟因辣妹女兒「反川普」

▲康威夫婦日前雙雙辭職,兩人同稱「回歸家庭」與「孩子」是他們現在的共同目標。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

白宮顧問凱利安.康威(Kellyanne Conway)在女兒克勞迪亞.康威(Claudia Conway)發文控訴她替川普工作「毀了她一生」後,與丈夫喬治.康威(George Conway)同時宣布退下工作崗位,回歸家庭。康威一家政治立場各異,在網路上深受大家矚目。

據外媒報導,康威一家的家務事經常因為政治分歧,成為鎂光燈下的焦點。凱莉安是川普長期以來重要的合作夥伴,她曾在2016年擔任川普陣營的競選總幹事,成功帶領川普入主白宮。川普上任後,她獲邀進入白宮擔任總統顧問,被譽為川普「最兇悍」的捍衛者之一。

而她的丈夫喬治則是川普的反對派,還創辦了反川普政治行動委員會「林肯計劃」(The Lincoln Project)以阻止川普連任。此外,他也一再公開質疑川普並不適任總統一職,認為他是個「無能」的人。

▲康威夫婦15歲的女兒克勞迪亞(Claudia Conway)因「反川普」而成為網路紅人。(圖/翻攝自TikTok/@datjerseygirl)

凱莉安15歲的女兒克勞迪亞外型艷麗,還是個網路紅人。她在影音平台TikTok分享反川普的影片被《紐約時報》記者洛侖茲(Taylor Lorenz)轉推後瞬間爆紅,目前她的推特帳號有將近40萬人追踪,在TikTok上也有65萬名粉絲。

美國版《太陽報》(The U.S. Sun)報導,克勞迪亞是民主黨總統候選人拜登的支持者,她多次在推特上痛罵川普是「白痴」,還經常公開反對川普的政策。除了川普以外,克勞迪亞也不認同父母的政治立場,多次在推特上公然批評他們。

as for my dad, politically, we agree on absolutely nothing. we just both happen to have common sense when it comes to our current president. stop “stanning” him