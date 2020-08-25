　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夫怒女怨！川普女顧問被迫閃辭　竟因辣妹女兒「反川普」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普女顧問康威（Kellyanne Conway）夫婦。（圖／路透）

▲康威夫婦日前雙雙辭職，兩人同稱「回歸家庭」與「孩子」是他們現在的共同目標。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

白宮顧問凱利安.康威（Kellyanne Conway）在女兒克勞迪亞.康威（Claudia Conway）發文控訴她替川普工作「毀了她一生」後，與丈夫喬治.康威（George Conway）同時宣布退下工作崗位，回歸家庭。康威一家政治立場各異，在網路上深受大家矚目。

據外媒報導，康威一家的家務事經常因為政治分歧，成為鎂光燈下的焦點。凱莉安是川普長期以來重要的合作夥伴，她曾在2016年擔任川普陣營的競選總幹事，成功帶領川普入主白宮。川普上任後，她獲邀進入白宮擔任總統顧問，被譽為川普「最兇悍」的捍衛者之一。

而她的丈夫喬治則是川普的反對派，還創辦了反川普政治行動委員會「林肯計劃」（The Lincoln Project）以阻止川普連任。此外，他也一再公開質疑川普並不適任總統一職，認為他是個「無能」的人。

▲▼康威（Kellyanne Conway）女兒克勞迪亞（Claudia Conway）。（圖／翻攝自TikTok／@datjerseygirl）

▲康威夫婦15歲的女兒克勞迪亞（Claudia Conway）因「反川普」而成為網路紅人。（圖／翻攝自TikTok／@datjerseygirl）

凱莉安15歲的女兒克勞迪亞外型艷麗，還是個網路紅人。她在影音平台TikTok分享反川普的影片被《紐約時報》記者洛侖茲（Taylor Lorenz）轉推後瞬間爆紅，目前她的推特帳號有將近40萬人追踪，在TikTok上也有65萬名粉絲。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，克勞迪亞是民主黨總統候選人拜登的支持者，她多次在推特上痛罵川普是「白痴」，還經常公開反對川普的政策。除了川普以外，克勞迪亞也不認同父母的政治立場，多次在推特上公然批評他們。

克勞迪亞23日推文批評，母親凱莉安的工作毀了她的人生，「令人心碎的是，在目睹她的小孩受苦多年後，她仍持續走這條路，太自私，一切只為了錢和名利。」她還表示，凱莉安在共和黨大會上發言讓她「非常痛苦」，並誓言要因「童年以來長期的創傷和受苦」，和母親脫離關係。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／成功嶺替代役男「上廁所」突墜樓！役政署回應了
又有颱風將生成！　明起雨彈炸台「3天降雨熱區」出爐
被問若「北京武力犯台」怎應對？　川普回應了
他爆時力內幕！黃國昌嗆：提我選總統　站上辯論台小英會挫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男女「裸體無罩狂歡」！150多人慘確診新冠...310多人待驗

疫苗不會即刻終結疫情！南韓專家點破關鍵　長期封鎖無助根絕病毒

「直角+數字89.64」登舊金山看板　旅美港人：我們不是中國人

若「北京武力犯台」怎應對？　川普語帶玄機：中國知道我會做什麼

小川普登全代會！怒批拜登「華府尼斯湖水怪」　BBC：比川普更刻薄

夫怒女怨！川普女顧問被迫閃辭　竟因辣妹女兒「反川普」

波音747「戴上天藍色口罩」全新塗裝超Q！　網一查驚喜：在台灣

半年度審查　中國商務部：劉鶴「應約」與美貿易代表通話

槓上泰國政府！臉書被迫關閉「談論王室」百萬人社團：將訴諸法律

兒獨自野外露營失蹤！　媽半年後找到染血帳篷只剩「12塊屍骨」

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

男女「裸體無罩狂歡」！150多人慘確診新冠...310多人待驗

疫苗不會即刻終結疫情！南韓專家點破關鍵　長期封鎖無助根絕病毒

「直角+數字89.64」登舊金山看板　旅美港人：我們不是中國人

若「北京武力犯台」怎應對？　川普語帶玄機：中國知道我會做什麼

小川普登全代會！怒批拜登「華府尼斯湖水怪」　BBC：比川普更刻薄

夫怒女怨！川普女顧問被迫閃辭　竟因辣妹女兒「反川普」

波音747「戴上天藍色口罩」全新塗裝超Q！　網一查驚喜：在台灣

半年度審查　中國商務部：劉鶴「應約」與美貿易代表通話

槓上泰國政府！臉書被迫關閉「談論王室」百萬人社團：將訴諸法律

兒獨自野外露營失蹤！　媽半年後找到染血帳篷只剩「12塊屍骨」

安心國旅補助8月底就快用完　觀光局急擬3方案：額度減半、最慘提早結束

每年電費破萬元！「忍痛砸20萬」全換變頻　她一收8月帳單驚呆

快艇主帥挺喬治「他該出手20幾次」　歐尼爾預言PG將上演復仇戰

你想不到的人都在做菜！　特力屋：健身、IG讓潮流男女也下廚

團聚陸配、大明何時返台　陸委會：有序鬆綁是既定方向

白冰冰太操「鼻眼耳鮮血直流」半小時止不住！　顏面神經也麻痺…照鏡驚嚇：臉很歪

台帥教主李英宏惡補「秀錶姿勢」　放話為Hamilton存錢當收藏家

中職二軍／味全龍17安12比7打敗統一獅　狂取6連勝

男童穿越車道挨罰300元…父抱怨：勸導更有效　2千名網友挺警理由曝光！

國壽投資印尼銀行踩雷！拿主導權才願增資　李長庚：我們會加倍賺回

國際熱門新聞

他闖民宅想殺人　比特犬暴衝攻擊結局MAN炸

她現身婚禮「絕美穿搭」卻被罵爆！

菲利普親王爆有「30位情婦、24位私生子」　女王保聲譽忍73年

即／短跑名將「牙買加閃電」染疫

若北京武力犯台？川普回應語帶玄機

億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功

警瞄準非裔男背後「開7槍」3孩目睹

以色列挖出「千年神秘24K金幣」

12歲女遺體清洗中「眼睛突睜開」嚇歪家人

德國醫院證實：普丁政敵納瓦尼中神經毒

婚前得知男友是富二代！她一聽怒轟出家門

共和黨正式提名川普競選　重申對台6保證

快訊／「合利他命」確定易主！武田製藥近680億售出

賓客開槍射新郎　新娘拒絕配合調查

更多熱門

相關新聞

拜登接受提名演說為何底氣不足？

拜登接受提名演說為何底氣不足？

美國民主黨總統候選人拜登20日發表接受提名演說，拜登講得慷慨激昂，但顯然火力不強、底氣不足，因為他的競選團隊發現他的對手川普，正以迅雷不及掩耳的速度在民調上急起直追，分析原因，可能與7項因素有關。

「黑白泰加蜥」入侵美國南卡州

「黑白泰加蜥」入侵美國南卡州

兒露營失蹤　半年後只剩12塊骨

兒露營失蹤　半年後只剩12塊骨

道瓊進行7年來最大規模調整　埃克森美孚、輝瑞都慘遭除名！

道瓊進行7年來最大規模調整　埃克森美孚、輝瑞都慘遭除名！

海軍前中將：美航母進台海「直接幫解放軍加菜」

海軍前中將：美航母進台海「直接幫解放軍加菜」

關鍵字：

美國北美要聞康威川普Kellyanne Conway

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面