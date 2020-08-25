夫怒女怨！川普女顧問被迫閃辭　竟因辣妹女兒「反川普」

▲康威夫婦日前雙雙辭職，兩人同稱「回歸家庭」與「孩子」是他們現在的共同目標。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

白宮顧問凱利安.康威（Kellyanne Conway）在女兒克勞迪亞.康威（Claudia Conway）發文控訴她替川普工作「毀了她一生」後，與丈夫喬治.康威（George Conway）同時宣布退下工作崗位，回歸家庭。康威一家政治立場各異，在網路上深受大家矚目。

據外媒報導，康威一家的家務事經常因為政治分歧，成為鎂光燈下的焦點。凱莉安是川普長期以來重要的合作夥伴，她曾在2016年擔任川普陣營的競選總幹事，成功帶領川普入主白宮。川普上任後，她獲邀進入白宮擔任總統顧問，被譽為川普「最兇悍」的捍衛者之一。

而她的丈夫喬治則是川普的反對派，還創辦了反川普政治行動委員會「林肯計劃」（The Lincoln Project）以阻止川普連任。此外，他也一再公開質疑川普並不適任總統一職，認為他是個「無能」的人。

▲康威夫婦15歲的女兒克勞迪亞（Claudia Conway）因「反川普」而成為網路紅人。（圖／翻攝自TikTok／@datjerseygirl）

凱莉安15歲的女兒克勞迪亞外型艷麗，還是個網路紅人。她在影音平台TikTok分享反川普的影片被《紐約時報》記者洛侖茲（Taylor Lorenz）轉推後瞬間爆紅，目前她的推特帳號有將近40萬人追踪，在TikTok上也有65萬名粉絲。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，克勞迪亞是民主黨總統候選人拜登的支持者，她多次在推特上痛罵川普是「白痴」，還經常公開反對川普的政策。除了川普以外，克勞迪亞也不認同父母的政治立場，多次在推特上公然批評他們。

you’re a fucking idiot ❤️ https://t.co/OmJj81DOok — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 3, 2020

please shut up https://t.co/YZXvHxRJv2 — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 4, 2020

as for my dad, politically, we agree on absolutely nothing. we just both happen to have common sense when it comes to our current president. stop “stanning” him — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020



克勞迪亞23日推文批評，母親凱莉安的工作毀了她的人生，「令人心碎的是，在目睹她的小孩受苦多年後，她仍持續走這條路，太自私，一切只為了錢和名利。」她還表示，凱莉安在共和黨大會上發言讓她「非常痛苦」，並誓言要因「童年以來長期的創傷和受苦」，和母親脫離關係。

my mother’s job ruined my life to begin with. heartbreaking that she continues to go down that path after years of watching her children suffer. selfish. it’s all about money and fame, ladies and gentlemen. — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

