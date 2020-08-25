共和黨全代會「7位川普」上台演說…網友全傻了　CNN：是家族事業

▲由左至右為艾瑞克、小川普、川普、梅蘭妮亞、蒂芬妮與伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國共和黨全國代表大會連續四天的議程中，最受人矚目的就是「川普」。這不單指總統川普一人，而是指幾乎整個川普家族都會在全代會中輪番上陣，除了知名度較高的伊凡卡、小川普、梅蘭妮亞外，就連年僅26歲的小女兒蒂芬妮也都受邀發表演說。外媒便批評，川普是將全代會當成家族事業了。

根據CNN報導，川普上任後就積極安排自己的直系親屬進入白宮，而這次幾乎所有的成年子女都被邀請到全代會發表演說，包含知名度較高的長子小川普（Donald Trump Jr.）、大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、次子艾瑞克（Eric Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），這次就連小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）、媳婦賴拉（Lara Trump）也都會致詞。

▲▼川普家族在2016年競選期間就常常合體造勢。（圖／達志影像／美聯社）



頂著白宮顧問職稱的伊凡卡成為演講者應是理所當然，但川普競選網站公布的與會名單中，伊凡卡的抬頭前竟被加了「尊敬的（Honorable）」，讓網友超傻眼。特別的是，連鮮少出現在螢光幕前的蒂芬妮選擇出面力挺父親，外界就紛紛批評，一名26歲的法學院畢業生，只因為她是川普的女兒就能取代更多重要的政界人士。

向來都對川普較不友善的CNN指出，川普簡直把全代會當成家族事業，而這次的「大團聚」也凸顯出一個問題，那就是川普必須依賴直系親屬來為他的性格作證，這些家族成員能夠磨去川普「粗糙的稜角」。當然也有可能是川普找不到可以信賴的人當演講者，或是沒人願意替他背書。