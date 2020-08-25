川普「實現多少競選承諾」一次看　路透：留下失信、傷痕累累的關係與制裁

▲《路透社》報導指出，美國總統川普（Donald Trump）在外交方面留下「失去信任、傷痕累累的關係與制裁」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普將於11月迎戰民主黨對手拜登，2016年競選時的政見與承諾也再度受到檢視。《路透社》外交政策記者帕慕克（Humeyra Pamuk）與布倫斯特倫（David Brunnstrom）撰文表示，川普在外交方面留下「失去信任、傷痕累累的關係與制裁」，盤點其7大關鍵政策，並指出如果拜登勝選，將要面臨的挑戰。

報導中提到，川普時常吹噓自己的談判能力，他的政見中有一些已經實現，有一些部分兌現，但也有一些是完全沒有做到。

分析人士與美歐政府官員認為，如果川普敗選，新政府所面臨的最大挑戰，將是重建美國的全球地位與可信賴度。拜登將接手傷痕累累的跨大西洋關係，與中國的嚴重對立，以及針對伊朗、敘利亞、委內瑞拉以制裁為主導的施壓運動。

▲美國總統川普發起「美中貿易戰」，今年1月簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）



【中國】

川普2016年競選的其中一項核心議題，就是指控中國「剝削」美國，誓言與北京達成公平的貿易協議，協助美國企業，創造國內就業機會，在歷經近2年的貿易戰以後，也於今年1月達成第一階段協議。

與此同時，華府與北京針對價值數千億美元的商品互徵關稅，新冠肺炎疫情導致雙方關係惡化到數十年以來最糟，引發世界對於「新冷戰」的擔憂。

華府已經在多個面向針對北京採取反制行動，包括終止香港特殊地位與待遇，制裁侵犯人權的高級官，試圖禁止中國科技公司在美營運。

分析人士認為，拜登政府除了保持上述強硬立場以外，沒有太多其他選項，但很有可能試圖尋求和緩措辭與立場，創造雙方再度接觸的空間。

▲川普在白宮宣布退出伊朗核協議。（圖／路透社）

【伊朗核武協議】

美國2015年與伊朗、其他世界大國簽署核武協議，但川普2018年宣布退出，稱他可以達成一個更好的協議，並發起「最大施壓」（maximum pressure）運動，切斷德黑蘭的收入來源。

儘管美國實施近2年的全面制裁，從原油、礦產到伊朗中央銀行都成為目標，但目前仍未迫使德黑蘭做出改變或重回談判桌，日益緊張的局勢反而快要把兩國推向戰爭邊緣。

拜登曾表示，他將透過外交手段與伊朗打交道，重新簽署協議，前提是伊朗必須先好好遵守協議內對於其核武項目的限制。

【北約與跨大西洋關係】

川普多次抱怨，許多北約成員國未能達成國防支出目標，也質疑該組織自從1949年創立以來，是否仍然適宜當前局勢。他的批評導致美國與多個歐洲盟友關係惡化，但有更多成員國已經增加國防開支，使其達到全國2％GDP的目標。

川普今年也誓言裁撤駐德美軍，指控柏林沒有履行北約義務，甚至占美國便宜。

分析人士指出，要修復跨太平洋聯盟關係還需要一些時間，但這對於可能上任的拜登政府而言，或許會是比較簡單的任務之一。

▲川普提出，不要再參與外國的戰爭，要把駐阿富汗美軍帶回家園。（圖／路透）



【撤軍】

川普2016年在競選活動中承諾，不要參與外國戰爭，結束如今已邁入第19年的阿富汗戰爭，把當地美軍帶回家園。華府2月與塔利班達成全面撤軍的協議後，也已開始削減駐阿富汗美軍人數。但是，此舉仍必須取決於塔利班與阿富汗政府之間的談判，而談判目前陷入僵局。

此外，川普也下令裁撤駐敘利亞美軍，儘管幕僚與軍方一再試圖弱化此決定，駐軍人數仍減少一半以上。

【巴黎協定】

川普退出《巴黎協定》（Paris Climate Agreement），是最具爭議的決定之一。他宣稱，該協議只會替美國帶來「嚴酷的」財政與經濟負擔。

川普曾說，他可以達成一個更好的協議，但目前尚未成真。拜登則表示，將會重新加入《巴黎協定》，並領導敦促主要國家加強國內目標，減緩全球暖化。

▲川普與金正恩舉行史無前例的會談，震驚世界。（圖／朝中社）



【中東】

川普2016年競選承諾，要把駐以色列大使館搬遷至耶路撒冷，此舉遭到大多數阿拉伯國家抨擊，但贏得以國政府與其福音派基督教徒支持者的讚揚。

川普提出更廣泛的中東和平計畫，允許以色列在約旦河西岸保有控制權，儘管被巴勒斯坦駁斥拒絕，卻也獲得幾個阿拉伯國家的支持鼓勵。阿拉伯聯合大公國也是其中之一，該國本月也在美國協調之下，與以色列達成「關係正常化」的歷史性協議。許多分析人士認為，川普在多個民調落後拜登之際，取得外交政策的一大勝利。

【北韓】

川普與北韓領導人金正恩舉行史無前例的會談，使得國際都為之震驚。儘管他未能說服北韓放棄核武，但一些人認為，上述「破冰外交」或許可以成為未來政府達成此目標的穩固基礎。

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