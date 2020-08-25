台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

▲台積電今年以來，已4度購買南科鄰近公司廠房，累計投入約100億元。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

台積電昨（24）日公告投入48.4億元，向面板廠瀚宇彩晶購買位於台南市安定區的興建中廠房及附屬設備，為今年以來第4度購買南科鄰近公司廠房。對此，謝金河指出，台積電頻繁的購地行動「十分不尋常」，而這將對平衡南北產業落差有幫助，是個好的開始。

今年5月，台積電斥資6.6億元向半導體傳載供應商家登精密購買南科廠房；8月12日以36.5億元買下偏光板廠力特南科廠；8月20日又以8.6億元向太陽能廠益通買廠，建物面積約1.3萬坪，加上昨日的購廠公告，今年以來，台積電已4度購買南科鄰近公司廠房，累計投入約100億元。

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謝金河稍早於臉書發文指出，台積電5月買下南科位在新市的土地，解了家登官司打輸英特格之危，讓家登帳上多了5.18億獲利。8月買下力特光電土地，又使力特出現6.5億獲利。「台積電決策向來十分嚴謹，這三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常。」

他分析，在7奈米、5奈米產能已幾乎全被鎖定的情況下，台積電進入3奈米，2奈米似乎加緊腳步，「從這個跡象來看，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地，南科也因為有台積電，台南的發展有了重心，再加上ASML也進駐台南，這個半導體產業聚落撑起大台南經濟新動能。」

「很多台積電員工在台南購屋，也使得永康，新市，善化，仁德，歸仁等二缐城市房地產出現明顯的漲勢，」謝金河指出，「也許這有助於政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差，這是個好的開始！」