德國每週87.5萬次檢測吃不消　返國旅客先隔離5天再篩檢

▲德國機場的入境普篩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

隨著新冠肺炎第二波疫情升溫，德國22日確診數衝破4月以來的新高。為防堵病毒境外移入，德國政府對自高風險區的入境者進行強制篩檢，如今卻傳出檢測能量不足，暑假過後將停止此項措施。昨（24日）德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）提出，返德旅客至少先隔離5天後再行檢測，若呈陰性即可停止隔離的政策，望能為醫療院所提升檢測能量。

根據《德國之聲》報導，目前從高風險地區入境德國，必須出示陰性的篩檢結果，或在抵達時接受檢測。為因應此政策，自7月起德國政府就對從高風險地區返回的旅客，提供免費的病毒篩檢，8月8日後更升級為強制受檢。衛生部發言人說：「很顯然地，如果我們像這樣全速運轉數週，就會遇到人員和供應方面的問題。」

發言人指出，德國實驗室現在每週進行約87.5萬次檢測，如此龐大的數量，讓檢測中心帶來了不小負擔。儘管如此，據《德國公共廣播聯盟》最新民調顯示，仍有93%民眾贊成入境者接受強制篩檢。不斷增加的確診案例，是引起德國民眾不安的主因。22日德國單日確診突破2000人次，創下自4月下旬以來新高，其中主要感染者便是自境外返德的旅客。

為了防止疫情，德國各地當局已經開始加強執行，要求民眾搭乘公共交通工具務必佩戴口罩。至於未來從高風險地區入境德國，是要強制檢測還是隔離5天後再篩檢？德國政府表示，要等到週四總理梅克爾與16州州長進行視訊會議之後，才會有更確切的決策。

