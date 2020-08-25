台股早盤上漲83點　指數站上12700點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

受到疫苗有望提前問世的消息激勵，美股周一（24日）收漲，那斯達克指數及標普500指數雙雙攀上歷史高點。台股今日開盤上漲59點，以12706點開出；早盤持續上漲83點，指數暫報12730點。

台積電（2330）公告投入48.4億元，向面板廠瀚宇彩晶（6116）購買位於台南市安定區的興建中廠房及附屬設備，為今年以來第4度購買南科鄰近公司廠房，累計投入約100億元。台積電今日開在433.5元，上漲1.29%。

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蘋果證實將在印度生產第二代iPhone SE，隨著蘋果持續推出平價機款，預計供應鏈包括鴻海、和碩、緯創等將有望受惠。鴻海（2317）今日以78.1元開出，上漲0.64%；大立光（3008）開在3615元，上漲0.28%。

周末傳出消息，川普政府有意對英國牛津大學和藥廠阿斯利康合作研究的疫苗，發出「緊急使用授權」（EUA），盼在11月3日大選前通過審核並上市。

儘管藥廠阿斯利康和FDA後續皆出聲反駁，但市場反應仍對消息抱有正向期待，周一航空股隨即上漲，郵輪類股也略為提升。在科技股帶動下，標普500指數和那斯達克指數延續上周連連創紀錄的升勢，再度攀上歷史新高。

美股周一表現，道瓊工業指數上漲378.13點或1.35%，報28308.46點；標普500指數上漲34.12點或1.00%，報3431.28點；那斯達克指數上漲67.92點或0.60%，報11379.72點；費城半導體指數上漲21.04點或0.96%，報2198.33點。