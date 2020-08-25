買股手續費大戰！台股成交爆天量　國泰證大砍網路下單手續費搶客

圖、文／鏡週刊

上週四（20日）台股從高點重挫416點，爆出3,468億元歷史天量，代表投資人氣依舊，據證交所統計，今年以來台股新增開戶人數高達74萬戶，其中有近3成是30歲以下的年輕人。看準年輕世代改用網路下單，據了解，身為金控龍頭的國泰金控為搶攻證券市場大餅，由旗下國泰證券發動奇襲，將大幅調降手續費，從65折殺到只要28折，引發市場震撼，接下來可能帶動元大、凱基與富邦證券等大型券商跟進，一場搶客大戰即將引爆。

▲國泰證券大砍手續費的規劃應該已經向大老闆（蔡宏圖）報告過，有國泰金的支持，影響力不容小覷。（圖／鏡週刊提供）

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台股上演三溫暖行情，上週四（20日）在美國對華為禁令壓力升級、美國聯準會看淡經濟復甦，中共軍演等三大利空壓頂下台股一路下殺，盤中還上演了多殺多行情，大盤一度大跌633點；所幸國家隊進場護盤，八大公股行庫擴大買超收斂跌幅至下跌416點。隔天（21日），台股又在美股收紅助攻下，扭轉頹勢展現報復性反彈，一路大漲245點。

台股指數挑戰萬三前高，近關情怯讓走勢上沖下洗，成交量更因台股重挫暴增至3,468億元，創下歷史新高紀錄。台股交易熱絡，也讓證券市場成為金控業者兵家必爭之地。本刊調查，本土金控業龍頭—國泰金控為提升旗下國泰證券市占率，將大舉調降手續費搶攻證券市場占有率，把網路下單手續費，從原來的65折，腰斬到只要28折，展現強烈的企圖心。

「真的是殺很大！有必要這樣嗎？國泰證券應該已經向大老闆（蔡宏圖）報告過，有國泰金的支持，影響力不容小覷。我們擔心的是大家跟進造成的連鎖效應，把原本可以賺錢的市場打成一片紅海。」一名證券高層看到國泰證券出重手搶市的做法驚訝地說。

身為龍頭的國泰金董事長蔡宏圖，向來的經營策略都標榜保守穩健，目前在證券市場排名第12的國泰證券年報甚至載明：「手續費價格不做造成市場紊亂的削價方式，要以提供客戶更好的服務為訴求。」卻在此時大砍網路下單手續費，究竟是為了什麼？

對於外界傳聞大殺手續費一事，國泰證董事長莊順裕對本刊表示：「到現在還沒宣布手續費調降，如果有天這個事情發生了，也是因為趨勢造成的，美國和日本零手續費已經實施很多年了，當全世界的手續費都那麼低的時候，如果沒有做好準備，真的會非常辛苦。」

根據證交所資料顯示，今年以來，台股新增開戶人數高達74萬戶，近三成是30歲以下的年輕人。「年輕人習慣用網路下單，各家券商早就大力推廣，投資人只要透過手機在螢幕上點選，就可以完成下單的動作，券商可以省下人力和營業大廳成本，因此，只要投資人改用網路下單，大型券商都讓客戶享受手續費6折的優待。」一名券商說：「年輕人資金通常不充裕，對手續費敏感度高，國泰此舉就是想吸引年輕族群。」

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